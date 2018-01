Wzrosła liczba ofiar sztormu Eleanor. Troje zabitych, 30 rannych - 07-01-2018 Potężny wiatr, który w wielu europejskich państwach pozostawił za sobą pas zniszczeń i szereg podtopień, doprowadził do śmierci trzech osób. Wichura rozszalała się 3 stycznia, ale we Francji, Szwajcarii, Niemczech i kilku innych krajach strat wciąż nie udało się w pełni oszacować. czytaj dalej

Po tym, jak we Francję uderzył sztorm Eleanor , poziom wód w rzekach gwałtownie się podniósł. Największe zagrożenie stanowi Sekwana, która przekroczyła stany alarmowe. Zdaniem francuskich meteorologów z Meteo France poziom ten w najbliższych dniach przekroczy cztery metry.

Trwają poszukiwania zaginionej policjantki z paryskiej brygady rzecznej (Brigade Fluviale), która - zdaniem władz Paryża - utonęła w wodach Sekwany. Władze są przekonane, że po trzech dniach poszukiwań szanse, że przeżyła, wynoszą zero.

W sumie liczba ofiar śmiertelnych sztormu Eleanor wzrosła do sześciu osób.

Szanse wynoszą zero

W niedzielę wieczorem poziom Sekwany przy moście Austerlitz wyniósł aż 3.93 metra, co dało powód do ogłoszenia "żółtego stopnia zagrożenia". Eksperci z okręgu Vigicrues w oparciu o pomiary i prognozy ocenili, że w nadchodzących dniach poziom ten wzrośnie nawet do 4.6 metra.

Sześć ofiar śmiertelnych

Podczas piątkowych ćwiczeń z nurkowania, które odbyły się w Paryżu nad Sekwaną, zatonęła 27-letnia policjantka. Przy drugim zejściu pod wodę nie wypłynęła na powierzchnię. Poszukiwano jej z użyciem sonaru, lecz po trzech dniach władze przyznały, że szanse jej odnalezienia wynoszą zero. Trwają poszukiwania jej ciała.

- Zastanawiamy się, co powodowało funkcjonariuszami, gdy zdecydowali się zorganizować trening nurkowania w wezbranej Sekwanie - stwierdził zastępca sekretarza paryskiego departamentu policji Nicolas Pucheu. - Jej pobyt w wodzie był samobójstwem - dodał.

W sumie z powodu sztormu Eleanor zginęło we Francji sześć osób. W niedzielę odnaleziono ciało zaginionego 80-latka, który od czwartku pozostawał zaginiony.