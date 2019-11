Jeleń o zadziwiającym porożu. "Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem"

Zacięta walka danieli. Potrzebna była pomoc - 18-11-2019 Były wystraszone i wyczerpane. Dwa daniele, po stoczonej ze sobą walce nieopodal słowackiej miejscowości Opatovce nad Nitrou, potrzebowały pomocy ludzi. Daniele toczą ze sobą walki podczas okresu godowego, który właśnie dobiega końca. czytaj dalej

Steve Lindberg podczas weekendowej wyprawy do lasu uchwycił na zdjęciu rzadko spotykany okaz jelenia.

"Pięć dni przed sezonem łowieckim na jelenia wirginijskiego i zobaczcie, kogo spotkałem" - napisał przy zdjęciach na portalu społecznościowym. Widać na nich jelenia, który ma nie dwie, ale aż trzy tyki.

- Mam tysiące zdjęć jeleni wirginijskich, ale natychmiast zauważyłem, że to jedno było niezwykłe. Jeleń miał mały bałagan na porożu - mówił Lindberg w rozmowie z BBC.

Zdjęciom dokładniej przyjrzał się dopiero po powrocie do domu. - Poczekaj, ten jeleń ma trzy tyki! Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem! - dodał.

"Wygląda całkiem zdrowo"

Niedźwiedź utknął w samochodzie - 21-11-2019 Oto powód, dla którego warto pamiętać o zamykaniu drzwi do auta. W Tahoe Vista w stanie Kalifornia do jednego z takich pojazdów, wiedziony zapachem jedzenia, zakradł się niedźwiedź. czytaj dalej

Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych szybko zaczęło zdobywać popularność. - Ten kozioł wygląda całkowicie zdrowo i jest normalny - skomentował w rozmowie z portalem Detroit Free Press dr Steve Edwards, weterynarz z kliniki w Lakeview. - Normalny, zdrowy, dobrze wyglądający kozioł. Ale tak, tam są dwie tyki wychodzące z jednej strony - podkreślił.

Tłumaczył również, że do podzielenia jednej strony poroża na dwie części doszło najprawdopodobniej jeszcze w momencie, kiedy jeleń był zarodkiem. Drugą opcją jest to, że mogło zostać uszkodzone już w trakcie życia, co spowodowało rozszczepienie.

- Nigdy nie widziałem takiego osobnika - mówił Edwards, który weterynarzem jest od 30 lat. - Powiedziałbym, że to przypadek jeden na milion - skwitował.

Broń zamienił na aparat

Mężczyzna, który spotkał jelenia, wcześniej był myśliwym. Po latach postanowił jednak strzelać do zwierząt z aparatu fotograficznego, a nie z broni. Teraz praktycznie codziennie zamieszcza w internecie nowe fotografie.

Jego ulubionymi obiektami są ptaki, ale - jak sam mówi - trudno je uchwycić na zdjęciach.