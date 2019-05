Jedzenie za seks, czyli życie rodzinne nietoperzy - 29-05-2019 Najpierw samice jedzą z pyszczków samców. Potem osobniki te tworzą pary i rozmnażają się. Naukowcy z uniwersytetu w Tel Awiwie, prezentując wyniki swoich badań nad rudawcami nilowymi, przyznają, że to rodzaj transakcji "jedzenie za seks". czytaj dalej

Podpłynął do nich po pomoc

Małżeństwo Freitasów wypłynęło łódką na jezioro Lake of the Pines, gdy nagle zauważyło małego jelenia, który wpadł do wody ze stromego brzegu.

- Gdy jelonek znalazł się w wodzie, był przerażony. Widać było, że trzeba mu pomóc. Nie spodziewałem się, że podpłynie w moją stronę. Bałem się tylko, że wpłynie pod łódź, więc wyciągnąłem rękę, żeby go chwycić. Sądzę, że nie przeżyjemy już takiej niezwykłej historii z jelonkiem - opowiadał mężczyzna.

Pani Freitas także miała swój udział w akcji ratunkowej.

- W zaroślach stała jego matka. Nie chciałam, żeby mnie zaatakowała, gdy trzymam jej dziecko. Postawiłam szybko jelonka na brzegu, podtrzymując go, żeby znów nie wpadł do wody, a on poszedł do matki - powiedziała kobieta.

Na swoim koncie na Twitterze zamieściła filmy. Widać na nich ukrytą w zaroślach łanię, do której młode po dotarciu na brzeg pośpiesznie wyruszyło.

Yesterday we saved a baby deer. @kcranews @KTVU @kron4news #OnceInALifetimeExperience#TeamWork#BabyDeerRescue#MemorialDayWeekend pic.twitter.com/b9rPhwS54U — Jessica (@jessyka_fr8tas) 26 maja 2019