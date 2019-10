Chcą strzelać do niedźwiedzi. "Martwię się o życie mieszkańców i turystów" - 09-10-2019 Liczba niedźwiedzi w Tatrach Wysokich gwałtownie rośnie. - Sytuacja jest krytyczna - powiedział Ján Mokoš, burmistrz słowackich Wysokich Tatr. Według lokalnych władz, zwierzęta zagrażają turystom i mieszkańcom. czytaj dalej

Docenienie otyłości

W konkursie zorganizowanym przez Park Narodowy Katmai w ramach Tygodnia Grubego Niedźwiedzia (ang. Fat Bear Week) w ubiegłą środę startowało 12 niedźwiedzi. Zdjęcia uczestników zamieszczono na profilu facebookowym parku, a internauci mogli głosować w nim za pomocą lajków. Plebiscyt cieszył się ogromną popularnością.

W środę władze parku ogłosiły, że zwyciężczynią konkursu została niedźwiedzica Holly. To ona otrzymała najwięcej polubień swojego zdjęcia.

"Jest gruba, jest cudowna" - napisano na profilu.

Park Katmai znany jest z obfitych zasobów łososi i wielkich niedźwiedzi grizli. "Tydzień Grubego Niedźwiedzia" jest tam bardzo popularnym wydarzeniem.

Potrzebują tego, by przeżyć zimę

Niedźwiedzie z Katmai muszą przybrać na masie, by przygotować się do hibernacji, w którą zapadają pod koniec października albo na początku listopada.

Latem niedźwiedzie żerują na łososiach w rzece Brooks. Zanim zapadną w zimowy sen, samce niedźwiedzi grizli potrafią przytyć do ponad 450 kilogramów, a samice do 270 kilogramów. Zwierzęta bardzo tego potrzebują - strażnicy twierdzą, że podczas hibernacji potrafią stracić nawet do jednej trzeciej masy ciała.

- One przybierają na wadze, by przetrwać zimę - tłumaczyła agencji Reutera Naomi Boak, strażniczka parku.

Konkurs promujący dziką naturę

Konkurs po raz pierwszy ogłoszono w 2014 roku, wtedy jednak trwał jeden dzień - nazwano go Wtorkiem Grubego Niedźwiedzia. Rok później akcja została rozszerzona. W tym roku plebiscyt odbył się po raz piąty.