Zima dotarła do Grecji. W niektórych miejscach leży nawet metr śniegu, a temperatura spadła znacznie poniżej zera stopni. Śnieg spowodował utrudnienia w transporcie. Na wyspie Samotraka zamknięto wszystkie drogi.

Ofiary śmiertelne i duże zniszczenia. Skutki wichur na południu Europy - 24-02-2019 To nie koniec trudnej sytuacji pogodowej w środkowych i południowych regionach Włoch. Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych i liczba osób rannych po silnych porywach wiatru, które dotarły tam w sobotę. Wichury siały spustoszenie również w Chorwacji. czytaj dalej

Zimową aurę sprowadził do Grecji system pogodowy Oceanis, nazwany tak przez meteorologów z Obserwatorium Narodowego w Atenach. Zimne masy powietrza znad północno-wschodniej Europy dotarły do kraju w nocy z piątku na sobotę i spowodowały spadek temperatury o 10 stopni Celsjusza.

W miejscowości Florina na północy Grecji termometry wskazały minus 6 stopni, co stanowi rekord najniższej temperatury dla tego regionu - poinformowała narodowa agencja informacyjna AMNA.

"Jest mi przykro"

Zimny front atmosferyczny przyniósł też opady śniegu. Sypało w środkowej i północnej Grecji, między innymi w Salonikach, co doprowadziło do licznych opóźnień i odwoływania lotów. W nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę temperatura spadła do zera stopni Celsjusza.

- Jest mi przykro, ponieważ jest zbyt zimno - żaliła się Athena, mieszkanka Salonik.

Na obszarach górskich zamknięto wiele dróg regionalnych.

Śnieg, ulewy, sztorm

Rekordowe opady śniegu. W jeden dzień nasypało tyle, co w rok - 23-02-2019 Intensywna zimowa burza natarła w czwartek na Arizonę. Z powodu opadów śniegu wiele dróg, szkół i urzędów zamknięto. czytaj dalej

Pozostała część kontynentalnej Grecji jest nękana przez ulewy, miejscami też słaby śnieg. Prószyło między innymi na północnych przedmieściach Aten.

Ponadto z powodu silnego wiatru na Morzu Egejskim i Morzu Jońskim wystąpił sztorm o sile 10 stopni w skali Beauforta. Spowodowało to liczne utrudnienia w transporcie morskim. Promy nie mogły wypłynąć między innymi z portów w Atenach i Pireusie.

Wszystkie drogi na wyspie zamknięte

Mocno ucierpiała wyspa Samotraka, położona na wschodzie kraju, w pobliżu wybrzeża Turcji. W największym mieście wyspy, Chorze, grubość pokrywy śnieżnej sięgnęła metra - przekazał burmistrz. Zamknięto wszystkie drogi na wyspie. Wprowadzono też stan wyjątkowy. W sobotę temperatura maksymalna nie przekroczyła minus 1 stopnia Celsjusza.

Greckie służby meteorologiczne prognozują, że pogoda ma się poprawić jeszcze w poniedziałek.