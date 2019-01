Jest miejsce, gdzie temperatura spadła do -54 stopni Celsjusza

Atak zimy w Indiach. Utrudniona komunikacja, poruszenie w parku zoologicznym - 05-01-2019 Śnieg zasypał północne tereny Indii. Na drogach zapanował paraliż komunikacyjny. W ogrodzie zoologicznym Nandankanan służby chronią zwierzęta przed niską temperaturą. czytaj dalej

Najzimniej w Jakucji

W całym północno-wschodnim regionie Rosji obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne. Warunki pogodowe są wyjątkowo niesprzyjające. Nawet silniki samochodów nie chcą się uruchamiać bez zewnętrznego sprzętu grzewczego.

Jak podaje serwis pogodowy wetteronlie.de, w poniedziałek w Agayakan w Jakucji temperatura spadła do -54,1 stopnia Celsjusza.

Dzień wcześniej w miejscowości Delyankir termometry pokazały -52,7 st. C. Podobnie było w Agayakan - tam temperatura minimalna sięgnęła -52,4 st. C. Wartości przekraczające -50 stopni zarejestrowano również w Ojmjakon (-51,8 st. C), Ust'-Nierze (-51 st. C) i Reka Tompo (-50,5 st. C).

Prognozy na dalsze dni nie przedstawiają się optymistycznie. Silny mróz nie odpuści. Dodatkowo pojawią się obfite opady śniegu i porywisty wiatr, które spotęgują odczucie chłodu.