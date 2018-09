"Jest olbrzymi i okrutny". Florence zagraża Stanom Zjednoczonym

Szaleństwo na Atlantyku. Florence nie jest osamotniona - 11-09-2018 Oczy całego świata zwrócone są na Florence. To potężny huragan, który zmierza w kierunku południowo-wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Nie jest to jedyne takie zjawisko, które przemierza wody Oceanu Atlantyckiego. czytaj dalej

Florence jest obecnie określana mianem huraganu kategorii czwartej w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Wiatr wieje w niej ze średnią prędkością około 220 kilometrów na godzinę. W porywach może osiągać dużo większe prędkości, nawet 300 kilometrów na godzinę.

Huragan w środowy poranek znajdował się w odległości około 570 kilometrów na południowy zachód od Bermudów i 1075 kilometrów na południowy wschód od Północnej Karoliny.

Kiedy uderzy?

Porywisty wiatr i masywne fale o wysokości nawet czterech metrów spodziewane są na wybrzeżu Północnej i Południowej Karoliny oraz Wirginii jeszcze przed piątkiem, kiedy Florence ma dotrzeć do lądu. Narodowe Centrum do spraw Huraganów (NHC) ostrzega, że w sytuacji, kiedy huragan zatrzyma się w głębi lądu, nadejść mogą katastrofalne powodzie.

Meteorolodzy przewidują, że Florence da o sobie znać na wybrzeżu Atlantyku w pasie o długości około 500 kilometrów. Władze zaleciły ewakuację 1,7 miliona mieszkańców zagrożonych terenów w Karolinie Południowej i Północnej oraz w Wirginii.

Prognozowana ścieżka przejścia huraganu Florence (NHC)

Prognozy pokazują, że skutki Florence mogą być odczuwalne w pasie o długości około 480 kilometrów. Poza silnym wiatrem zagrożeniem są intensywne opady, które miejscami mogą wynieść nawet 890 litrów deszczu na metr kwadratowy. Służby ostrzegają, że mieszkańcy terenów nawiedzonych przez Florence mogą przez kilka tygodni nie mieć prądu.

- Ten huragan to potwór. Jest olbrzymi i okrutny. To jest wyjątkowo groźny, zagrażający życiu, historyczny huragan - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej gubernator stanu Karolina Północna Roy Cooper, apelując, aby mieszkańcy stanu, nawet jeśli doświadczyli huraganów w przeszłości, nie lekceważyli ostrzeżeń i wezwania władz do ewakuacji.

Mapa prognozowanej ścieżki przechodzenia Florence pokazuje, że zmierza on właśnie w kierunku wybrzeża Karoliny Północnej. Poprzedni huragan czwartej kategorii, który uderzył w ten rejon w 1954 roku, nazywał się Hazel. Przyczynił się do śmierci 19 osób i zniszczył 15 tysięcy domów.

Cyklony tropikalne na świecie (Małgorzata Latos/PAP)

Uciekają przed żywiołem

Mieszkańcy zagrożonych regionów ewakuują się, by uciec przed żywiołem. Robią zapasy i zabezpieczają swoje domy, zakrywając okna drewnianymi płytami. W sklepach utworzyły się kolejki. Tłoczno jest także na stacjach paliw, a w niektórych zapasy benzyny bardzo się skurczyły.

Na nadejście żywiołu przygotowują się również władze elektrowni jądrowych, znajdujących się w rejonach najbardziej zagrożonych przez huragan. Te stojące na jego trasie zostaną wyłączone z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem.

Trump: jesteśmy gotowi

Prezydent Trump, który w przeszłości był krytykowany za opieszałą reakcję jego administracji na huragan Maria we wrześniu ubiegłego roku, wezwał mieszkańców zagrożonych terenów do podjęcia wszystkich środków ostrożności. Odwołał zapowiedziany na czwartek wiec w Cape Girardeau, w stanie Missouri, planowany jako manifestacja poparcia dla kandydatów Partii Republikańskiej w zbliżających się wyborach do Kongresu.

Wcześniej Trump odwołał zaplanowany na piątek wiec poparcia dla republikańskich kandydatów w Jackson, w stanie Missisipi i obiecał uruchomienie środków z budżetu federalnego na pomoc przy usuwaniu skutków huraganu.

- Jesteśmy tak gotowi na nadejście Florence, jak ktokolwiek kiedykolwiek był - powiedział prezydent we wtorek. Podczas rozmowy z dziennikarzami prezydent bronił poczynań swojej administracji w odpowiedzi na kataklizm, jaki spowodował we wrześniu ubiegłego roku huragan Maria. Spustoszył on Karaiby, w tym amerykańskie terytorium powiernicze Portoryko.

Trump powiedział dziennikarzom, że działania jego administracji w usuwaniu skutków huraganu Maria "były niewyobrażalnym sukcesem". Wypowiedź ta oburzyła gubernatora i mieszkańców Portoryko bowiem według ostatnich danych Maria spowodowała śmierć prawie 3 tysięcy osób. Początkowo władze utrzymywały, że zginęły tylko 64 osoby.

Zdjęcie satelitarne Florence z 12 września (PAP/EPA/NASA HANDOUT)

