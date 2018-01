Lodowaty wicher, śnieżyce i marznący deszcz utrzymają się w znacznej części USA do końca weekendu - przewidują meteorolodzy. Bywa tak zimno, że do odmrożeń skóry może dojść w ciągu kilku minut. Niedzielny poranek może okazać się najmroźniejszym, odkąd pod koniec grudnia zaatakowała zima.

Intensywne opady śniegu i temperatura sięgająca kilkudziesięciu stopni poniżej zera - oto codzienność mieszkańców wielu regionów USA od końca grudnia.

Pogoda przyczyniła się do tej pory do śmierci co najmniej 18 osób, w tym czterech w Północnej Karolinie z wypadków samochodowych oraz trzech ofiar wychłodzenia w Teksasie - podała agencja Reuters.

Narodowa Służba Pogodowa (National Weather Service, NWS) w sobotę wieczorem polskiego czasu wydała ostrzeżenia przed lodowatym wiatrem oraz mrozem od Florydy na południowym wschodzie do Nowej Anglii na północnym wschodzie, a przed zamarzającym deszczem - dla położonych w głębi kraju obszarów od Kansas do Ohio.

Na niektórych dotkniętych atakiem zimy terenach miejscowe władze ostrzegają, że niechroniona niczym skóra może ulec odmrożeniu w ciągu minut. Władze miast - od Houston w Teksasie do Bostonu w Massachusetts - starają się przenieść wszystkich bezdomnych do schronisk.

Odwilż w poniedziałek?

Killington, niezwykle popularny ośrodek narciarski w Vermoncie, został w sobotę zamknięty mimo znakomitych warunków śniegowych. Powód: wiejący na stokach lodowaty wiatr, obniżający temperaturę powietrza do minus 46 stopni Celsjusza. "Jest po prostu za zimno, żeby puszczać tam ludzi" - napisano na stronie internetowej ośrodka.

Od poniedziałku można liczyć na odwilż - ocenił w sobotę meteorolog z NWS, Bob Oravec. Wcześniej jednak potężne zimno na wschodnim wybrzeżu USA i w części stanów położonych w głębi kraju nie zelżeje, sytuacja możne nawet się pogorszyć - dodał. - Niedzielny poranek będzie najzimniejszym z dotychczasowych - ocenił, porównując temperatury w czasie tygodniowego ataku zimy.

Ostrzeżenia na wschodzie, tysiące bez prądu

Ostrzeżenia przed zamieciami śnieżnymi obowiązywały w sobotę w większości stanów wschodniego wybrzeża - od Karoliny Północnej po Maine. Państwowa Służba Meteorologiczna (NWS) podała, że porywy wiatru dochodziły tam do 113 kilometrów na godzinę. Doprowadziło to do zerwania wielu linii energetycznych.

Występują przerwy w dostawach prądu - w niektórych miejscach linie energetyczne są oblodzone i pękają. Prawie 21 tysięcy domów oraz firm na wschodnim wybrzeżu zostało pozbawionych energii elektrycznej. Kierowcom zaleca się zrezygnowanie z poruszania się samochodami.

Przewoźnik operujący pociągami pasażerskimi Amtrak poinformował, że obniży w piątek ceny przejazdów na niektórych połączeniach w rejonie wschodniego wybrzeża, także między Waszyngtonem a Bostonem. Nowojorskie linie kolejowe na Long Island oraz północne linie metra mają ograniczyć liczbę przejazdów. Mogą występować opóźnienia.

Zobacz, z jaką prędkością aktualnie wieje wiatr w Stanach Zjednoczonych:





Bez dachu nad głową

W związku z tym, że w piątek temperatura w Bostonie spadła poniżej 10 stopni mrozu, władze zdecydowały się otworzyć dodatkowe schroniska dla bezdomnych: w jednym z nich, Pine Street Inn, schronienie znalazło ponad 700 osób.

- Póki co mamy tu 670 łóżek, ale z powodu mrozów nocujemy jeszcze sto dodatkowych osób - wyjaśniła Lyndia Downie, która zarządza schroniskiem.

W Chicago temperatura była jeszcze niższa: nawet poniżej 20 stopni Celsjusza. Wiele schronów w minionych dniach mierzyło się z problemem przepełnienia. Szacuje się, że w Chicago są około 82 tysiące osób bezdomnych, a śnieżne zamiecie i przenikliwy mróz zagrażają zdrowiu i życiu ich wszystkich.

Zima, której się nie zapomina

"Niebezpieczeństwo jest jak najbardziej realne" - ostrzegały władze Nowego Jorku w piątek na swoim Twitterze i apelowały o rozwagę.

- Nie sądzę, bym kiedykolwiek tak przemarzł - przyznała Zoie Irwin, studentka z Uniwersytetu San Francisco.

Dla niektórych szalejąca zima stanowi jednak zachwycający spektakl. Zwłaszcza turyści z krajów, w których podobnych mrozów po prostu nie ma, byli prawdziwie urzeczeni.

- To naprawdę zapiera dech w piersi - stwierdziła Varun Solipuram z Indii. - To coś nowego, jestem zachwycona - dodała.

Zimowo na Florydzie

W piątek po raz pierwszy od prawie 30 lat śnieg spadł na Florydzie, statystycznie najcieplejszym stanie USA, gdzie średnia temperatura w ciągu roku przekracza 20 stopni Celsjusza. Ostatni atak zimy miał tam miejsce w 1989 roku.

Władze stanowe wydały ostrzeżenia przed niską temperaturą. Od kilku dni w sklepach Florydy brakuje piecyków. Ze względu na to, że w większości domów nie ma ogrzewania, otworzono specjalne schroniska, przyjmujące zmarzniętych ludzi.

Media apelują do mieszkańców o przeniesienie z ogrodów do domów nieodpornych na niską temperaturę roślin tropikalnych. Z zimna cierpią również zwierzęta w ogrodach zoologicznych, szczególnie gady. W niektórych klatkach ustawiono piecyki.

Temperatura negatywnie wpływa na uprawy cytrusów. Może to wpłynąć na wzrost cen wielu produktów, np. soku pomarańczowego.

- Jak rozmawiam z sąsiadami, to jak jest 1, 2 czy 3 stopnie to oni po prostu nie wychodzą z domu - opowiadał w piątek Pachlowski z Florydy.

Temperatura w USA (NOAA)

Z pizzą na piechotę

Zima nie jest niczym nadzwyczajnym w regionach położonych bardziej na północ, ale nawet nowojorczycy czy bostończycy przyznają, że ten atak zimy jest szczególnie dotkliwy i długotrwały.

- Myślałem, że dziś ulice na Manhatanie będą odśnieżone, jednak nie są - powiedział reporterowi agencji Reuters w piątek 28-letni Valentine Wiliams, który na co dzień swym elektrycznym skuterem dostarcza jedzenie w Nowym Jorku. Teraz musi to robić na piechotę, więc spóźnia się do klientów. Ci jednak - jak mówił mężczyzna - nie narzekają. - Dziwią się, że w ogóle docieram - dodał.

Jak podał Departament Obrony, do usuwania skutków nawałnic zaangażowano 500 żołnierzy gwardii narodowej, w tym 200 na terenie stanu Nowy Jork.

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych zamknięto nowojorskie lotniska.

Wir nad wschodnim wybrzeżu USA (NOAA)

30 centymetrów śniegu w Bostonie

W okolicach Bostonu do piątku spadło około 30 cm śniegu. Państwowa Służba Meteorologiczna prognozuje, że opady na razie nie ustaną. Na ulice miasta i autostrady wysłano pługi śnieżne i solarki. Jak powiedział burmistrz miasta Marty Walsh, także szkoły w regionie w tym tygodniu pozostają zamknięte.

W sobotę i niedzielę prognozuje się, że temperatura spadnie poniżej 20 stopni. Silny wiatr wpycha wodę z oceanu do portu w mieście, przez co wystąpiły podtopienia. Na tereny położone w pobliżu historycznego molo Long Wharf wdarło się około 90 cm wody.

Dużo śniegu napadało również w niektórych częściach New Jersey. Pokrywa śnieżna wynosi tam około 45 cm.

Kanada trzęsie się z zimna

W Kanadzie wir polarny doprowadził do potężnych zniszczeń. W Toronto temperatura jeszcze w piątek spadała nawet do minus 21 stopni Celsjusza, a przedstawiciele organizacji Environment Canada obliczyli, że odczuć można było tam nawet do minus 31 stopni Celsjusza. To za sprawą potężnego wiatru, który w wielu regionach Kanady zrywał linie wysokiego napięcia i osiągał w porywach nawet do 169 kilometrów na godzinę.

- Od trzydziestu lat nie widziałam niczego równie przerażającego - stwierdziła pielęgniarka uliczna Cathy Crowe.

Mróz doprowadził do śmierci pary staruszków z miejscowości Bluewater - 90-letni mężczyzna dostał zawału serca, a jego żona zmarła, gdy próbowała go uratować.

Region Wielkich Jezior szczególnie mocno został dotknięty przez uderzenia mrozu. Niektóre z jezior - jak choćby Ontario - pokryła skorupa lodu.

Przyczyną wir polarny

- Przyczyną takiej pogody w Stanach Zjednoczonych jest tak zwany wir polarny, czyli taki wielki niż, znajdujący się w troposferze na wysokości pięciu kilometrów i więcej - informował prezenter pogody TVN Meteo Tomasz Wasilewski.

- Zgodnie z cyrkulacją, która tworzy się wokół takiego ośrodka ciśnienia, zsunęło się tu z północy bardzo zimne, mroźne powietrze, które dotarło aż na Florydę. Najpierw objęło Kanadę, potem prawie całe Stany. Dotarło do Zatoki Meksykańskiej. Nawet tam dwie noce temu był mróz do minus trzech stopni Celsjusza - relacjonował Wasilewski. Zimne powietrze dotarło z Arktyki. Cały układ przesunął się na południe. Właśnie stąd tak ogromne mrozy, miejscami sięgające -40 stopni Celsjusza.