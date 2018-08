Kijów po nawałnicy. Zalane centrum handlowe, na ulicach zalega błoto - 16-08-2018 Kijów sprząta po nawałnicy, jaka przeszła nad miastem w środę. Woda na niektórych ulicach sięgała po kolana. Zalaniu uległy niektóre budynki, wstrzymany został transport publiczny. czytaj dalej

Kolejne deszcze

Według indyjskiego dziennika "Economic Times" jest już 114 zabitych. Inne źródła - na przykład BBC - podają, ze nie żyje 106 osób. Poprzednio władze informowały o 77 ofiarach śmiertelnych. Kilkuset ratowników wciąż walczy z żywiołem, by ocalić mieszkańców zalanych domów. Około 150 tysięcy ludzi zostało bez dachu nad głową. Potrzebującym rozdawana jest żywność. Władze lokalne twierdzą, że wiele osób zmarło pod gruzami domów.

Międzynarodowe lotnisko w Koczin, jednym z najważniejszych miast portowych w Indiach, pozostanie zamknięte co najmniej do 26 sierpnia. Meteorolodzy prognozują dalsze deszcze, w związku z czym we wszystkich dystryktach stanu Kerala obowiązuje czerwony alert. Rząd apeluje do mieszkańców, by nie ignorowali nakazów ewakuacji.

Ulewne deszcze monsunowe zmusiły władze do uwolnienia nadmiaru wody z kilkudziesięciu zbiorników, w tym Idamalayar. W wyniku tego pod wodą znalazły się rozległe obszary w 12 z 14 dystryktów. W całym stanie zamknięto szkoły, a władze niektórych z dystryktów ze względów bezpieczeństwa zakazały wjazdu turystom.

- Jesteśmy świadkami czegoś, co nigdy wcześniej w Kerali się nie wydarzyło - ocenił premier tego stanu Pinarayi Vijayan. - Prawie wszystkie zapory są otwarte. Większość naszych oczyszczalni ścieków jest pod wodą. Uszkodzone są silniki - dodał.

Turystyczne miejsce

Stan Kerala, znany z plantacji herbaty i ceniony przez turystów za plaże otoczone palmami, co roku w czasie pory monsunowej nawiedzają ulewne deszcze. Jednak w tym roku są one szczególnie silne. Według oficjalnych danych w zeszłym roku Keralę odwiedziło ponad milion turystów.

Każdego roku w powodziach spowodowanych deszczami monsunowymi w Indiach ginie kilkaset osób. Pora monsunowa trwa tu od czerwca do września.