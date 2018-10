"Ludzie spakują swoje rzeczy i wyjadą". Krajobraz zniszczeń po przejściu Michaela - 13-10-2018 Cyklon Michael do tej pory odebrał życie co najmniej osiemnastu osobom, ale bilans ofiar śmiertelnych może być większy. Na samej Florydzie za zaginione uznaje się ponad dwa tysiące osób. Trwają akcje poszukiwawcze z pomocą psów, dronów i ciężkiego sprzętu. czytaj dalej

Ratują to, co jeszcze da się uratować

Minęło pięć dni, odkąd huragan Michael opuścił Stany Zjednoczone. Zanim uda się naprawić powstałe szkody, minie ich dużo więcej.

Jednym z poszkodowanych przez żywioł jest Bernard Sutton, 64-latek chory na nowotwór. Jego dom w Fountain na Florydzie został doszczętnie zniszczony. Mężczyzna mieszka w namiocie i popsutym minivanie z żoną i jej siostrą.

- Jestem tutaj, by trzymać z daleka złodziei i próbować uratować to, co jeszcze mogę - mówi Sutton, stojąc nad stertą ubrań, książek i mebli - wszystkim, co mu pozostało. Nawet jeśli chciałby opuścić okolicę, nie ma środków na transport. Martwi się, czy uda mu się dotrzeć na chemioterapię.

Mężczyzna jest jednym z wielu poszkodowanych w regionie Florida Panhandle.

"To wygląda okropnie, nie mogę na to patrzeć". Siła Michaela była ogromna - 12-10-2018 Południowo-wschodnie wybrzeże USA próbuje podnieść się po przejściu potężnego huraganu Michael, który uderzył w ten region w środę. Do 18 wzrósł bilans ofiar, ale jak informują służby ratunkowe, zabitych może być więcej. Wiele miejsc jest kompletnie zniszczonych. Ponad 1,1 miliona odbiorców nie ma prądu. czytaj dalej

"Potrzebujesz wody?"

- Wszyscy potrzebujemy pomocy, jesteśmy zdruzgotani. Jesteśmy jak wymazani z mapy - rozpacza Gabriel Schaw, wskazując na zniszczone przyczepy sąsiadów. Mężczyzna sypia na materacu w tym, co pozostało z jego przyczepy. Bez prądu nie może sobie zapewnić dostępu do bieżącej wody.

Sutton dostęp do wody zawdzięcza Brianowi McCormikowi, który podłączył generator do własnej studni. - Po prostu chcę pomóc swoim sąsiadom - mówi McCormick spod plastikowego daszku, pod którym znajduje się punkt czerpania wody.

Mieszkanka okolicy Joy Aguilar opowiada, że dwójkę swoich dzieci kąpie w pobliskim strumieniu.

Pierwszym sygnałem docierającej z zewnątrz pomocy byli strażacy, którzy w poniedziałek rano prowadzili w regionie kontrolę.

"Ludzie nie mogą się stamtąd wydostać"

Transport drogowy we Florida Panhandle jest wciąż utrudniony przez liczne powalone na drogi drzewa i gałęzie. - To spowalnia ratowników - przyznaje Matthew Marchett, wolontariusz organizacji CrowdSource. - Generalnie, jeśli ratownicy nie mogą tam dotrzeć, to i ci ludzie nie mogą się stamtąd wydostać - dodaje.

Przez liczne awarie sieci telefonicznej mieszkańcy nie mają kontaktu ze swoimi najbliższymi. To z kolei utrudnia szacowanie liczby zaginionych.