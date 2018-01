Jezioro w ogniu, mieszkańców dusi gryzący dym

Położone w Indiach jezioro Belandur w piątek zajęło się ogniem. Strażacy przegrywają z płomieniami, i to mimo całkowitej mobilizacji.

Jezioro ognia

Jezioro Bellandur w Bengaluru płonie od piątku i - mimo starań strażaków - nie udało się ujarzmić wściekłych płomieni. W piątek po południu czasu lokalnego zaobserwowano przynajmniej cztery kolumny ryczącego ognia, który próbowało ugasić ponad 50 strażaków i 12 wozów strażackich.

Jak doszło do tego, że indyjskie jezioro zajęło się ogniem? Niestety, przyczyniło się do tego stężenie nagromadzonych w nim odpadów, chemikaliów i materiałów budowlanych.

- Zaczęła płonąć wypalana przez mieszkańców trawa i to od niej zajęło się jezioro - stwierdził kierownik Biura Rozwoju Jeziora Karnataka Seema Garg. - Zaprószyli ogień przez przypadek, a zależało im na tym, by móc wykarmić bydło. Jest naprawdę ciężko ugasić te płomienie, rokrocznie trawa wysycha i właśnie wtedy mieszkańcy ją wypalają, by obsiać poletka na nowo - dodał.

Władze Komendy Strażackiej w Sarjapur nie udzielały informacji o postępach, choć przyznały, że "sytuacja jest poważna". Komisarz ds. rozwoju w Bangaluru poinformował, że w akcji gaśniczej uczestniczą też jednostki oddelegowane z innych oddziałów i regionów.

Płomienna przeszłość

- Gęsta chmura tłustego czarnego dymu unosiła się nad jeziorem już około godziny 10 rano - stwierdził zamieszkujący w pobliżu Meenakshi.

To nie pierwszy taki przypadek. W maju 2015 roku i kwietniu 2016 roku do zapłonu doszło, gdy w pobliżu jeziora wyciekł metan. W lutym 2017 sytuacja się powtórzyła, a władze podjęły kwestię oczyszczania brzegów jeziora.

Indyjski Zielony Trybunał jest zdania, że wina leży po stronie władz.

- Biuro Rozwoju Jeziora Karnataka jako jedyne - i to w skali globalnej - dopuszcza do podobnych sytuacji - dodali przedstawiciele Trybunału.