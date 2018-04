Powódź na pustyni w Izraelu. Nie żyje dwóch nastolatków - 26-04-2018 Intensywne opady deszczu przyczyniły się do powstania powodzi błyskawicznych na pustyni w południowym Izraelu. W dwóch osobnych wypadkach zginęło dwóch nastolatków. czytaj dalej

Aktywność wulkanu utrzymuje się od niedzieli. Od tego czasu można podziwiać niesamowitą siłę przyrody. Na nagraniu uwieczniono wydobywające się z wnętrza ziemi pyły i dym, a także lawę, która dochodziła do krawędzi krateru.Erta Ale w Etiopii

- Ostatnia erupcja, podczas której lawa dotarła do krawędzi, miała miejsce w październiku 2016 roku - poinformowały lokalne media.

Ciągle aktywny

Kilauea to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Jego powierzchnia zajmuje około 14 procent całej wyspy. W kalderze znajduje się jezioro lawy nazywane Halema`uma, o którym mówi się, że jest domem hawajskiej bogini wulkanu Pele.

Nazywane jeziorami lawy zbiorniki nie są tak naprawdę jeziorami, ponieważ nie znajduje się w nich woda. Wypełnione są za to płynną i zastygłą lawą. Na Ziemi na stałe istnieją tylko cztery takie jeziora. Znajdują się w kraterach wulkanów: Nyiragongo w Demokratycznej Republice Konga, Erebus na Antarktydzie, Erta Ale w Etiopii oraz właśnie Kīlauea na Hawajach.

Thar She (Over) Flows! #Kilauea #Volcano #Halemaumau Crater #BigIsland #Hawaii BIG THINGS (Changes) HAPPENING!!! Can't Wait To Read This Mornings #HVO DAILY UPDATE!! https://t.co/auEiD7j6jr ALL 'LIVE' #WebCams: https://t.co/dGwSl5J2TA … ENJOY! #LuckyWeLiveHawaii ...ALOHA! 😜👍🤙 pic.twitter.com/b41IK5rGt5 — The View Master! (@AlohaEvery1) 26 kwietnia 2018



Lava from Hawaii's #Kilauea #volcano spilled over the banks of the summit lava lake pic.twitter.com/Vy4spbBIrp — JTW Pilot Channel ✈️ (@jtwpilot) 26 kwietnia 2018