"Kamień Czarodzieja" waży około tony. Zniknął, a po miesiącu wrócił na miejsce

Skała powszechnie nazywana Kamieniem Czarodzieja (Wizard Rock) leżała w Prescott w pobliżu autostrady biegnącej przez Arizonę. Budziła wśród przejeżdżających duże zainteresowanie, jednak, jak się okazało, większe niż przypuszczała straż leśna.

Głaz zniknął w tajemniczych okolicznościach w październiku. Po miesiącu pracownik straży leśnej patrolujący okolicę nagle natknął się na niego w tym samym miejscu, z którego został skradziony.

- Jesteśmy podekscytowani powrotem skały i wdzięczni za to, że ktoś postanowił ją zwrócić - powiedziała w oświadczeniu Sarah Clawson, strażniczka okręgu.

Waży prawie tyle co samochód

Zniknięcie skały było dla strażników leśnych dużym zaskoczeniem. Czarny kamień z białymi smugami kwarcu waży prawie tyle samo co mały samochód. Tamtejsze prawo zabrania samowolnego usuwania różnych minerałów z lasów państwowych. Przeciwne działanie grozi grzywną do pięciu tysięcy dolarów lub pozbawieniem wolności do sześciu miesięcy.



Leśnicy w obawie przez ponownym zniknięciem skały rozważają przeniesienie jej w bardziej widoczne miejsce, tak aby mogła być podziwiana przez jeszcze większą publiczność.