Tęgoryjec dwunastnicy. Przerażająca pamiątka z wakacji - 31-01-2018 Para z Ontario spędzała wakacje na Dominikanie. Nic nie zapowiadało tego, że z wakacji przywiozą obrzydliwego pasażera na gapę. czytaj dalej

Ucieczka w podskokach

- Po tym, jak zjechaliśmy ze wzgórza z prędkością mniej więcej 30 kilometrów na godzinę, zwolniliśmy nieco, by reszta mogła nas dogonić - wspomina Helena, koleżanka Rebeki. - Dwójka naszych znajomych zauważyła kilka kangurów po jednej i drugiej stronie jezdni - dodaje.

- Te po lewej stronie oddalały się od jezdni, za to pewien kangur po prawej czekał na dogodny moment, by do nich dołączyć - tłumaczy.

I wtedy właśnie wyskoczył na jezdnię, prosto na niczego nieświadomą rowerzystkę. Kangur dał drapaka z "miejsca zbrodni", ale kobieta nabawiła się kontuzji, przez co nie mogła kontynuować wyprawy. Doglądali jej uczestnicy wyprawy, w oczekiwaniu na ambulans.

- Jeszcze tego samego dnia opuściła szpital ze szwami na kolanie oraz ręce na temblaku. Kangurowi zawdzięcza uraz łokcia - dodała Helen. - Niewiele później śmiała się w najlepsze lub zamartwiała dniami w pracy, które straci przez tę sytuację - skwitowała.