Co najmniej 50 osób zginęło, a ponad 59 zostało rannych w wyniku powodzi, które nawiedziły najdalej na wschód wysuniętą prowincję Indonezji, Papuę - poinformowała w niedzielę lokalna placówka indonezyjskiej agencji do spraw klęsk żywiołowych. Liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

Nagłe powodzie w pobliżu miasta Jayapura, stolicy prowincji Papua, wywołał ulewny deszcz, który zaczął padać w sobotę. Pod wodą znalazło się wiele wiosek położonych w tym regionie.

Żywioł zniszczył co najmniej dziewięć domów, dwa mosty i samolot. Port lotniczy Jayapura-Sentani, główny węzeł transportowy prowincji, pozostaje otwarty - poinformował rzecznik agencji do spraw klęsk żywiołowych Sutopo Purwo Nugroho.

Pora deszczowa

Indonezja jest archipelagiem podatnym na katastrofy. Powodzie i osunięcia ziemi dotykają Indonezję co roku podczas pory deszczowej, która w tym kraju trwa od grudnia do lutego. Rok 2018 był najcięższym od ponad dekady - w serii trzęsień ziemi i uderzeń tsunami w różnych regionach kraju zginęło ponad 3200 osób. W wyniku tsunami, które 22 grudnia zostało wywołane przez erupcję wulkanu Krakatau, zginęło co najmniej 429 osób.

W powodziach i osunięciach ziemi w październiku ubiegłego roku śmierć poniosło ponad 20 osób na wyspie Sumatra, a w czerwcu 2016 r. - prawie 50 osób w środkowej części Jawy.