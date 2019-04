Kenneth zabił trzy osoby na Komorach. Teraz zmierza w kierunku Mozambiku

Samochody jak łodzie. "Mamy największe fale w Meksyku" - 24-04-2019 Miejscowi doskonale wiedzą o wysokich falach przy meksykańskiej plaży La Cholla. Nie wiedzieli o nich jednak turyści, którzy zaparkowali auta w pobliżu wody. Przypływ zatopił samochody na parę godzin. czytaj dalej

Cyklon Kenneth w nocy ze środy na czwartek uderzył w wyspiarskie państwo Komory, zabijając trzy osoby. Silny wiatr, osiągający w porywach do 145 kilometrów na godzinę, spowodował przerwy w dostawie prądu w północnej części wyspy Grande Comore, w stolicy kraju - Moroni oraz na wyspie Anjouan. Wiatr łamał drzewa i zrywał dachy.

Władze wyspy doradzają mieszkańcom, by nie wychodzili na zewnątrz oraz uważali na pozrywane linie energetyczne.

Żywioł przybrał na sile

Teraz na drodze żywiołu znajduje się Mozambik. Kenneth ma uderzyć jeszcze w czwartek w najbardziej wysuniętą na północ prowincję kraju - Cabo Delgado.

Przed wejściem w głąb lądu cyklon przybrał na sile. Obecnie jest odpowiednikiem huraganu czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

Prognozowana ścieżka przejścia cyklonu Kenneth (Joint Typhoon Warning Center)

Nawet tysiąc litrów wody w cztery dni

Narodowe linie lotnicze Mozambiku zawiesiły loty pomiędzy stolicą kraju Maputo a wyspą Pemba. Fale mogą osiągać od siedmiu do dziewięciu metrów, a w niektórych miejscach poziom wody może podnieść się o trzy metry. Ulewny deszcz może nękać mieszkańców kraju do poniedziałkowego wieczora, co niesie bardzo wysokie ryzyko wystąpienia powodzi błyskawicznych.

- Jak wynika z prognozy pogody, w ciągu kolejnych czterech dni w północno-wschodniej części kraju może spaść od 500 do 1000 litrów wody na metr kwadratowy - poinformował Tawana.

Władze Mozambiku poinformowały w środę, że z powodu ulew z brzegów może wystąpić pięć rzek. To stwarza zagrożenie powodziami dla prawie 680 tysięcy mieszkańców.