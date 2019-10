Kijów w objęciach gęstej mgły

Mgła - jak powstaje? Co to jest? Czym się różni od zamglenia? - 24-10-2019 Mgła jest częstym elementem jesiennego krajobrazu. Warto wiedzieć, czym jest to zjawisko, jak powstaje oraz czym różni się od zamglenia. czytaj dalej

Od poniedziałku Kijów spowija gęsta mgła, powodując utrudnienia. Niektóre loty na lotniskach Kijów-Boryspol i Kijów-Żulany są opóźnione lub odwołane.

Mieszkańcy miasta obawiają się, że to, co ich otacza, to smog. Meteorolodzy z Ukraińskiego Centrum Przewidywania Pogody uspokajają, że to mgły, czyli naturalne zjawisko atmosferyczne występujące o tej porze roku.

- Mgła jest typowym zjawiskiem dla jesieni. W tym roku trwa ona po prostu nieco dłużej niż zwykle i jest silniejsza - powiedział meteorolog Władysław Biłyk. - Według naszych danych w powietrzu nie ma szkodliwych dla zdrowia ludzi cząsteczek - dodał.

Z prognozy wynika, że mgła utrzyma się nad Kijowem do wtorku.