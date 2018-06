Wulkan Kilauea pluje lawą i wyrzuca skały nad Hawajami już od kilku tygodni. Erupcja trwa na tyle długo, że może on wpływać na aurę i przyczyniać się między innymi do powstawania burz.

Burza z wulkanu

Nad Lelani Estates, w regionie gdzie znajduje się wiele szczelin wulkanu Kilauea, utworzyła się chmura burzowa pyrocumulus, zwana flammagenitusem. Niecodzienne zjawisko zauważyli naukowcy z Hawajskiego Obserwatorium Wulkanicznego.

Tego typu chmury powstają w wyniku silnego ogrzania wilgotnego powietrza. Jest to spowodowane spalaniem przy powierzchni ziemi. Przyczyną może być nie tylko wybuch wulkanu, ale także duży pożar lasu, łąk czy śmieci. Z tego rodzaju chmur mogą utworzyć się burze, a wyglądem najczęściej przypominają cumulusy (Cumulus flammagenitus).

Chmura, która uformowała się w wyniku wybuchu wulkanu, zawiera dużo dwutlenku siarki. To może spowodować opady kwaśnego deszczu, co stworzyłby zagrożenie dla lokalnej roślinności.

W rejonie erupcji wulkanu zaobserwowano dwie tego typu chmury. Jedna z nich, widziana w okolicy Waiakeauka, miała prawie sześć kilometrów wysokości.





Kilaueua nadal spędza sen z powiek

Wulkan wybuchł trzeciego maja. Jak poinformowali w piątek przedstawiciele służb hawajskiej wyspy Big Island, Kilaueua od środy wstąpiła w nową, pozornie spokojniejszą, fazę w obrębie krateru na szczycie. Wulkanolodzy dalej jednak na bieżąco monitorują i sprawdzają każdą nową erupcję. Nie są do końca pewni, jak potoczy się dalszy jej przebieg.

Wypływająca lawa zniszczyła 75 domów. Wiele miejsc jest odciętych od świata, nie działa łączność telefoniczna, nie ma też prądu.

Potoki lawy wtargnęły również na teren elektrowni geotermalnej w Punie. Tam znajdują się studnie z niebezpiecznym gazem, który stwarza zagrożenie wybuchami dla pobliskich budynków.