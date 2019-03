Pożar stworzył ogromną chmurę burzową - 03-03-2019 Australijski park Bunyip trawią płomienie. Sprzyja im wysoka temperatura i silne porywy wiatru. Ogień objął powierzchnię ponad półtora tysiąca hektarów i przyczynił się do powstania ogromnej chmury. czytaj dalej

Burze obfitujące w liczne wyładowania atmosferyczne rozpoczęły się około godziny 18 we wtorek. Do północy portal Earth Networks, informujący na żywo o zagrożeniach pogodowych, zarejestrował ponad 20 tysięcy błysków.

Przy wybrzeżu Kalifornii Południowej Narodowa Służba Pogodowa (NWS) odnotowała w zaledwie pięć minut 1489 błyskawic. 40 pokazało się w hrabstwie Los Angeles.

- W miesiącach zimowych, kiedy nad Kalifornią pojawiają się tak silne burze, mogą występować błyskawice - mówił Steve Prinzivalli, meteorolog stacji radiowej WTOP.

Zakłócenia na lotnisku

Wyładowania na krótko pozbawiły energii elektrycznej trzy terminale portu lotniczego Los Angeles. Piorun uderzył w jeden z samolotów, który leciał do Seattle. Lot został zawrócony, a pasażerowie przesadzeni do innej maszyny.

- Wychodzenie na zewnątrz by oglądać pioruny, jest niebezpieczne - przestrzegła Kathy Hoxie, meteorolog z Narodowej Służby Pogodowej w Oxnard. - Ludzie myślą, że są bezpieczni, ponieważ nie znajdują się na najwyższym punkcie w okolicy, jednak to nie do końca tak - dodała.

Pas wysoce aktywnych chmur burzowych

Szeroki pas chmur burzowych, charakteryzujących się dużą aktywnością wyładowań atmosferycznych, płynący wraz z rzeką atmosferyczną nad Kalifornię udało się utrwalić na zdjęciu satelitarnym za pomocą satelity Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej GOES-17.

Wideo Animacja pokazująca aktywność wyładowań atmosferycznych (NOAA's GOES-17 satellite/CIRA/RAMMB)

Rzeka atmosferyczna to swego rodzaju tunel aerodynamiczny. Może być szeroka na 200-400 kilometrów i długa na kilka tysięcy. Przemieszcza się na wysokości około 1,5-2 kilometrów nad powierzchnią Ziemi i zaciąga ogromne ilości wody znad oceanu. Docierając do lądu, raptownie opada w postaci ulewnego deszczu lub intensywnych opadów śniegu, wieje też silny wiatr.

Zdjęcia widowiskowych błyskawic opublikował na Twitterze rzecznik prasowy straży pożarnej hrabstwa Santa Barbara Mike Eliason.

#CAwx- Lightning strikes in the skies above Santa Barbara, CA, March 5, 2019, as seen in these views from Stearns Wharf. pic.twitter.com/htNyYzy2Ef — SBCFireInfo (@EliasonMike) 6 marca 2019