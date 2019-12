Kilkadziesiąt rekinów bez głów leżało na plaży

Ubywa lasów w Amazonii - 16-12-2019 Największe lasy tropikalne, lasy amazońskie, straciły przez rok - od sierpnia 2018 roku - 10.100 kilometrów kwadratowych swego obszaru, a od sierpnia 2017 do lipca 2018 roku - 7033 kilometrów kwadratowych. To wzrost ubytku o 43 procent. czytaj dalej

Zamieszani kłusownicy?

W niedzielę na plaży Strandfontein w zatoce False na południu RPA znaleziono stertę martwych rekinów.

Jak poinformowali na Facebooku pracownicy oddziału Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwa nad Zwierzętami z Przylądka Dobrej Nadziei (CoGH SPCA), wszystkie rekiny miały odcięte głowy, płetwy grzbietowe i ogony. Na miejsce przybyli pracownicy organów ścigania, którzy badają okoliczności tego zdarzenia.

CoGH SPCA poinformowało, że płetwy rekinów są często pożądane przez kłusowników. Ta część ciała jest też traktowana jako przysmak za granicą i sprzedawana tam za wysoką cenę.