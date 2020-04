Kilkadziesiąt zgłoszeń o tornadach. Ofiary śmiertelne i katastrofalne zniszczenia

"Widok z okna na efektowne chmury". Mammatusy nad Krakowem - 13-04-2020 Lany poniedziałek w wielu regionach kraju zapowiada się burzowo. Nad Krakowem zachmurzyło się już o poranku. Pojawiły się nawet chmury mammatus. Zdjęcie otrzymaliśmy na Kontakt 24 od Karola Nienartowicza. czytaj dalej

Do poniedziałku amerykańska Narodowa Służba Pogodowa otrzymała kilkadziesiąt zgłoszeń o tornadach na terenie stanów Teksas, Luizjana, Missisipi i Georgia. Gwałtowna pogoda pozbawiła prądu ponad 450 tysięcy odbiorców.

Burze pojawiły się najpierw w sobotę w Teksasie, a następnie przeszły na wschód, przynosząc tornada, silny wiatr i grad wielkości piłek tenisowych do Luizjany, Missisipi, Alabamy i Georgii. - To nie jest sposób, w jaki chcielibyśmy świętować Wielkanoc - powiedział w oświadczeniu gubernator Missisipi, Tate Reeves.

W stanie Missisipi w niedzielę przez gwałtowną pogodę zginęło siedem osób, a w co najmniej 10 hrabstwach zgłoszono zniszczenia - przekazała rzeczniczka prasowa Agencji Zarządzania Kryzysowego w Missisipi.

Stan wyjątkowy

- Ogłaszam stan wyjątkowy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Missisipi po potężnych tornadach i burzach, które szalały w całym stanie - oświadczył Tate Reeves, gubernator stanu Missisipi w Stanach Zjednoczonych. Zapewnił mieszkańców stanu, że "nie pozostają sami". - Mobilizujemy wszystkie dostępne zasoby, aby chronić naszych ludzi i ich własność - powiedział Reeves.

W Luizjanie gubernator John Bel Edwards ogłosił stan wyjątkowy w związku z "niszczycielskimi szkodami".

Zgłoszenia dotyczące tornad oznaczone są czerwonymi punktami (NWS)

Uważajcie. Żółte alarmy IMGW we wszystkich województwach - 13-04-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Towarzyszyć im będą opady deszczu i silny wiatr. Może też pojawić się grad i krupa lodowa.

Wcześniej Narodowa Służba Meteorologiczna USA wydała ostrzeżenia najwyższego stopnia. Przewidywano "potężne tornada, niszczycielskie porywy wiatru i silne opady gradu", które miały przejść w niedzielę i poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologów powtórzył gubernator Missisipi, zaznaczając przy tym, że w przypadku konieczności schronienia się w miejscu publicznym należy starać się przestrzegać instrukcji wydanych w celu ochrony przed zarażeniem koronawirusem.

Wcześniej w komunikacie oddział Krajowej Służby Meteorologicznej (NWS) w Birmingham w Alabamie alarmował, że gdy nadciąga tornado, to nawet w trakcie epidemii priorytetem jest ochrona przed nim. "Jeśli wydano ostrzeżenie dla twojego regionu, to jesteś bardziej narażony na tornado niż na wirusa" - podkreślano.

Według prognoz w poniedziałek gwałtowna pogoda skupi się na rejonie wschodniego wybrzeża. Możliwe są tam tornada, silny wiatr i grad.

Rozpoczął się niebezpieczny sezon

Sezon na tornada zaczyna się w USA wraz z wiosną. Średnio rocznie przez Stany Zjednoczone przechodzi ich około 1,2 tysiąca tych żywiołów, z czego najwięcej w Teksasie. Na ich skutek ginie rocznie około 60 osób, głównie od uderzeń latających odłamków. Trąby powietrzne mogą wyrywać drzewa, a nawet porywać samochody.