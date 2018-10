Złapany po dwóch godzinach. Na posterunku w odwecie ugryzł policjanta - 18-10-2018 Kilkanaście osób - w tym dwóch policjantów - próbowało złapać szopa pracza na jednej z tokijskich ulic. Udało się dopiero po dwóch godzinach. czytaj dalej

W ciągu ostatnich dni wielka sieć, rozciągająca się na odcinku kilkuset metrów, zasnuła brzeg greckiego jeziora. Znajduje się ono w pobliżu klasztoru Vatopedi w Porto Lagos, w regionie Xanthi.

Drzewa i krzewy całkowicie oplecione były szarą siecią, która zmieniła krajobraz z sielankowego w koszmarny.

Jak to się stało?

Eksperci twierdzą, że jest to całkowicie naturalne zjawisko. Czym jest jednak spowodowane? Odpowiadają za nie wysokie wartości temperatury i wilgotność. Te dwa czynniki sprzyjają szybkiemu rozmnażaniu owadów, takich jak komary, które są źródłem pożywienia dla pająków. A że właśnie na tym terenie zaroiło się od owadów, to przyciągnęły one pajęczaki.









Nie pierwszy raz

Podobne zjawisko zaobserwowano we wrześniu na brzegu w miejscowości Aitoliko w zachodniej Grecji.

Maria Chatzaki, profesor biologii molekularnej i genetyki z Uniwersytety Democritus of Thrace w Grecji tłumaczyła wtedy, że wysoka temperatura, odpowiednia wilgotność powietrza i duża ilość jedzenia w postaci komarów to idealne warunki do tworzenia pajęczyny.

- Wygląda to tak, jakby pająki wykorzystały te warunki i zorganizowały sobie imprezę. Kojarzą się, rozmnażają i tworzą nowe pokolenia - mówiła profesor.