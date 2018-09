Burza tropikalna Kirk przemierza Morze Karaibskie i zbliża się do lądu. Na Pacyfiku natomiast rozkręca się huragan Rosa. Dwa żywioły powoli przybierają na sile. Synoptycy zapowiadają, że przyniosą obfite opady deszczu.

Na Morzu Śródziemnym tworzy się cyklon przypominający tropikalny. Ostrzeżenia dla Grecji, Turcji i Włoch - 27-09-2018 Nad Morzem Śródziemnym tworzy się głęboki niż, który stanie się cyklonem. Żywioł może zagrażać szczególnie Grecji, Turcji i Włochom. We wszystkich krajach wydano ostrzeżenia przed wichurami i ulewami, które mogą prowadzić do powodzi. czytaj dalej

Obfite opady deszczu

Sezon huraganowy wciąż trwa i skończy się dopiero w listopadzie. Na Oceanie Atlantyckim utworzyła się burza tropikalna Kirk. Żywioł znajduje się około 415 kilometrów na wschód od wyspy Barbados. Towarzyszy mu porywisty wiatr wiejący ze średnią prędkością 95 kilometrów na godzinę, w porywach do 110 km/h.

W środę Kirk odzyskał status burzy tropikalnej. Sunie po Morzu Karaibskim z prędkością 30 km/h w kierunku północno-zachodnim. Według meteorologów z AccuWeather Kirk wpłynie na kształtowanie się pogody na wyspach Nawietrznych i Podwietrznych, położonych na Morzu Karaibskim.

- Spadnie od 100 do 200 litrów deszczu na metr kwadratowy od Barbadosu, przez Grenadyny, aż po północną część Gwadelupe - powiedział starszy meteorolog z AccuWeather Dan Pydynowski. - Deszcz będzie wystarczająco intensywny, żeby powstały powodzie i lawin błotne - dodał. Według specjalisty wiatr będzie wiał z prędkością 80-100 km/h i może spowodować przerwy w dostawie prądu oraz uszkodzenia budynków.

Prognozowana trasa burzy tropikalnej Kirk (NHC, NOAA)

Burza tropikalna Kirk i huragan Rosa (NASA)

Na Pacyfiku huragan

Pokłosie huraganu Florence. "Bądźcie czujni", rośnie zagrożenie powodziowe - 26-09-2018 Huragan Florence rozmył się już wiele dni temu, jednak jego skutki nadal są odczuwalne w Stanach Zjednoczonych. W Karolinie Południowej w hrabstwie Georgetown pojawiło się poważne zagrożenie powodziowe. czytaj dalej

Pod koniec tygodnia Rosa może jeszcze przybrać na sile. - Będzie kierować się na zachodnią część Meksyku - powiedział meteorolog AccuWeather Dan Pydynowski. Prognozuje się intensywne opady deszczu, które zasięgiem obejmą obszary także poza meksykańskim wybrzeżem. Towarzyszący żywiołowi porywisty wiatr może powalać drzewa, łamać gałęzie i niszczyć budynki.

- Bez względu na siłę wraz z huraganem nad kontynent wleje się dużo wilgotnego powietrza. Wilgoć będzie się ciągnąć aż na północ i północny wschód przez północny Meksyk aż do południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych - ostrzegł Pydynowski. - Może to doprowadzić do lokalnych intensywnych opadów deszczu i zalania wodą południowo-zachodniej części Stanów - dodał.