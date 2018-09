Zoo w New Delhi postawi na wybiegu dla swoich gwiazd - tygrysów białych - specjalne klatki dla ludzi. Dyrekcja chce zapewnić w ten sposób bezpieczeństwo osobom, które wypadłyby zza ogrodzenia prosto do zwierząt, zostając tym samym bez szans na ucieczkę.

Tragiczny wypadek w ogrodzie zoologicznym. Niedźwiedź zaatakował 19-latka - 04-08-2017 Pracownik jednego z największych parków z drapieżnymi zwierzętami zmarł po tym, jak zaatakował go niedźwiedź. Do wypadku doszło w Szwecji. Drapieżnik został uśmiercony po tym wydarzeniu. czytaj dalej

Pierwsze klatki mają być ustawione w połowie września, docelowo we wszystkich czterech rogach wybiegu tygrysów.

Pomysł pojawił się po wypadku, do którego doszło we wrześniu 2014 roku. Na wybieg wpadł wtedy 22-letni Maqsood. Policja informowała, że mężczyzna był pijany i sam przeskoczył przez ogrodzenie, lekceważąc ostrzeżenia strażnika.

Nie udało się odstraszyć zwierzęcia

W tamtym momencie nie było dostępu do broni ze środkiem usypiającym - znajdowała się w gabinecie weterynarza zoo, który miał do niej klucze. Weterynarz przebywał w tym czasie poza zoo. Obecni na miejscu strażnicy próbowali odstraszyć tygrysa, ale nie przyniosło to skutku.

Wszystko trwało około 10 minut. Zwierzę sponiewierało i rozszarpało mężczyznę, który zmarł od poniesionych ran. Liczni świadkowie zdarzenia udokumentowali sytuację na zdjęciach i filmach, które później trafiły do internetu.

Niełatwy dostęp do środków usypiających

Tygrys poszarpał jej twarz. Władze zoo: naruszyła przepisy bezpieczeństwa - 07-11-2017 W niedzielę pracownicę ogrodu zoologicznego w Kaliningradzie zaatakował tygrys syberyjski. Uszła z życiem, ale władze zoo oskarżyły ją o naruszenie przepisów bezpieczeństwa. czytaj dalej

Raport policji nie wykazał zaniedbań ze strony władz ogrodu zoologicznego. Mimo tego dyrekcja zarządziła trzymanie między innymi lin, drabin czy petard w pobliżu klatek i wybiegów. Od 2014 roku jednak żadne środki ostrożności nie wydawały się wystarczające. Rządowe regulacje nie pozwalają na dostęp do środków usypiających w zoo innym osobom niż weterynarze.

- Ostatecznie zdecydowaliśmy się na klatki wielkości odpowiedniej dla człowieka - poinformowała dyrektor ogrodu, Renu Singh. - Już zamówiliśmy klatki, a pierwsze będą gotowe w ciągu dziesięciu dni - dodała.

Mechanizm otwierania ma być łatwy w obsłudze, dzięki czemu, aby z niej skorzystać nie potrzeba przeszkolenia. - Ludzie będą w stanie w łatwy sposób bezpiecznie dostać się do środka i zamknąć - zapewniała Singh. Dodała, że konstrukcja jest "dość mocna".

To niejedyny przypadek

"Krzyczała i próbowała walczyć". Tygrys zaatakował kobietę w zoo - 06-11-2017 Tygrys syberyjski zaatakował opiekunkę w ogrodzie zoologicznym w Kaliningradzie (Rosja). Nigdy wcześniej nie okazywał agresji wobec ludzi. Poraniona kobieta trafiła do szpitala. czytaj dalej

Wypadek Maqsooda nie był jedynym tego typu w Indiach. W ciągu ośmiu ostatnich lat ludzie trafili na wybieg tygrysa sześciokrotnie. Niektórzy zostali poturbowani, jednak nie było ofiar śmiertelnych.

W 2017 roku zginęło też troje opiekunów tygrysów: w Indiach w Bengaluru, w Chinach oraz w Wielkiej Brytanii w Cambrodgeshire, gdzie zginęła Rosa King. Eksperci zaznaczają, że w tym przypadku nawet użycie środków usypiających mogłoby nie przynieść skutku, ponieważ tygrys zaatakował tak szybko, że substancja mogłaby nie zdążyć zadziałać.

Klatki są pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie i Singh wierzy, że zastąpią one inne środki bezpieczeństwa. - Jeśli nam się powiedzie to może ten sam model przyjmie się również w innych miejscach - stwierdziła.