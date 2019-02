"Koale stoją w obliczu wyginięcia"

Prezes WWF zaapelował o podjęcie działań mających na celu ochronę australijskiej przyrody. Podkreślił, że wycinanie lasów może doprowadzić do wyginięcia koali. - Szczerze mówiąc, do tej pory nie zdawałem sobie sprawy z powagi problemu - powiedział Pavan Sukhdev, prezes WWF.

Prezes organizacji pozarządowej WWF Pavan Sukhdev napisał oficjalny list do premiera Australii - Scotta Morrisona i premier Nowej Południowej Walii - Gladys Berejiklian, w którym apeluje o podjęcie konkretnych działań chroniących lasy zamieszkałe przez koale. Ostrzega w nim, że koale stoją w obliczu zagrożenia, które czyha też na orangutany.

- Masowa śmierć orangutanów związana jest z wycinką lasów deszczowych na Borneo i Sumatrze. Podobna sytuacja jest w przypadku koali, które stoją w obliczu wyginięcia związanego z wylesianiem - tłumaczył Sukhdev.

W liście przewodniczący WWF powołuje się na raport "Living Planet" z 2018 roku. Według niego wschodnia Australia jest jednym z 11 najbardziej zagrożonych wylesieniem obszarów. Prognozuje się, że do 2030 roku wytnie się w tych rejonach około 80 procent lasów. Dlatego Sukhdev apeluje do przedstawicieli rządu, aby ci powstrzymali działania, które mogą doprowadzić do śmieci tysięcy koali.

Zanikanie siedlisk

Z najnowszych badań wynika, że populacja koali w Nowej Południowej Walii liczy 15-28 tysięcy osobników. - Na północnym wybrzeżu, pomiędzy miejscowościami Taree i Byron Bay żyje od pięciu do dziewięciu tysięcy koali - powiedział David Paull, specjalista od dzikiej przyrody. Oprócz tego koale zamieszkują Southern Highlands, jest tam kilka populacji liczących od trzech do czterech tysięcy osobników. W paśmie New England Tablelands żyje od jednego do dwóch tysięcy, w Brigalow Belt od jednego do dwóch tysięcy, w Sydney-Campbelltown około tysiąca.

Paull podkreśla, że największym zagrożeniem dla koali jest zanikanie siedlisk, które są ich domem i zarazem miejscem żerowania.

- Wyrąb lasów jest jednym z elementów nowego systemu intensywnej gospodarki leśnej w Nowej Południowej Walii, który szkodzi populacjom koali - powiedział. Koale są dość wybredne, uważnie wąchają i oglądają każdy liść zanim go zjedzą. Wybierają te najbardziej bogate w substancje odżywcze.

Biologia gatunku

Koala to gatunek torbacza należący do rodziny koalowatych (Phascolarctidae). Prowadzi nadrzewny tryb życia. Przednie i tylne łapy są niemal równej długości, doskonale umięśnione, zakończone długimi i szerokimi palcami z ostrymi pazurami. Dzięki temu z łatwością mogą utrzymać się na drzewach.

Na przednich łapach dwa palce są przeciwstawne i odgrywają rolę kciuka. Na tylnych kciuk pozbawiony jest pazura, a drugi i trzeci palec są zrośnięte. Dieta koali jest restrykcyjna, żywią się głównie liśćmi eukaliptusa.

Według czerwonej księgi gatunków zagrożonych koala to gatunek narażonym na wyginięcie. Według organizacji chroniącej te torbacze - Australian Koala Foundation powinno się podnieść ich status do krytycznie zagrożonych.