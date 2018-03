Kolejna burza śnieżna nad wschodnim wybrzeżem Stanów. Brak prądu i odwołane loty

Burza śnieżna dotarła w środę nad wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Tysiące odbiorców nie ma prądu, odwołano też setki lotów. To już drugi żywioł nękający ten region w ciągu jednego tygodnia.

Pogodowa bomba cyklonowa nad północnym wschodem USA. Nie żyje sześć osób - 04-03-2018 Sześć osób zginęło po tym, jak na północno-wschodnią część Stanów Zjednoczonych natarła niebezpieczna burza. Huraganowy wiatr łamał drzewa, a opady spowodowały powodzie. czytaj dalej

Nad północno-wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych powstała potężna burza śnieżna. Ma objąć zasięgiem obszar od zachodniej Pensylwanii do Nowej Anglii.

W Nowym Jorku oraz stanach New Jersey i Connecticut do czwartkowego poranka (czasu miejscowego) może spaść 10-30 centymetrów śniegu - prognozują Narodowe Służby Pogodowe (NWS). Prędkość wiatru ma dojść do 95 kilometrów na godzinę. Jednak już teraz około stu tysięcy odbiorców nie ma prądu.

Gubernatorzy New Jersey i Pensylwanii ogłosili stan wyjątkowy, dzięki czemu w razie potrzeby będą mieli dostęp do rządowego wsparcia finansowego.

Paraliż komunikacyjny

W środę rano trzy główne linie lotnicze poinformowały, że odwołano w sumie 1431 lotów - około 40 procent spośród wszystkich, które miały się odbyć. Problemy wystąpiły również na lotnisku w Filadelfii. Według władz przyczyną jest ograniczona widzialność.

Przewoźnik kolejowy Amtrak odwołał w środę niektóre połączenia między Bostonem a Waszyngtonem oraz część w stanach Pensylwania, Nowy Jork czy innych regionach północnego wschodu.

Władze stanów Nowy Jork i Pensylwania zalecają mieszkańcom unikanie niepotrzebnych podróży. W mieście Nowy Jork w gotowości pozostaje 700 solarek i 1500 pługów.

Wideo Prognoza opadów na wschodnim wybrzeżu USA (Ventusky.com)

Zamknięte szkoły, możliwe podtopienia

W całej Filadelfii zamknięto szkoły. W innych regionach zagrożonych uderzeniem burzy skrócono lekcje. W mieście Nowy Jork placówki funkcjonowały bez zmian.

Ostrzega się również mieszkańców obszarów położonych najbliższej Oceanu Atlantyckiego, że w czwartek przed świtem czasu miejscowego woda może wdzierać się w głąb lądu.

To już drugi potężny żywioł, który dotyka wschodniego wybrzeża w ciągu jednego tygodnia. Kilka dni temu odnotowana prędkość wiatru przekraczała nierzadko 140 km/h, miejscami spadło do 46 centymetrów śniegu. Siedem osób zginęło. W krytycznym momencie bez prądu było 2,4 miliona osób.