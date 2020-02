Kolejna ofiara śmiertelna koronawirusa w Europie

WHO: kończy się szansa na to, by powstrzymać rozszerzanie się epidemii koronawirusa - 21-02-2020 Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus przekazał na konferencji prasowej, że szansa na powstrzymanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 się kończy. - Okno możliwości jest coraz węższe, więc musimy działać szybko, zanim całkowicie się zamknie - dodał Ghebreyesus. czytaj dalej

We Włoszech zmarła w sobotę druga osoba zakażona koronawirusem - podały media za służbami medycznymi. To 75-letnia kobieta, która była hospitalizowana w regionie Lombardia na północy, gdzie jest włoskie ognisko zachorowań.W piątek koło Padwy w Wenecji Euganejskiej zmarł 78-letni mężczyzna. Zraził się we Włoszech, tak jak prawdopodobnie większość obecnie chorych. Zmarły mężczyzna to Włoch, mieszkaniec miejscowości Vo. Jego stan był krytyczny, przebywał na oddziale intensywnej terapii. Do szpitala trafił dziesięć dni wcześniej. Nie był w Chinach, gdzie panuje epidemia.

Liczba osób zarażonych koronawirusem w Lombardii i Wenecji Euganejskiej wzrosła do 35. Źródłem większości zachorowań w tej części Włoch może być 40-letni menedżer firmy, który wrócił w ostatnim czasie z Chin. Wirusem zaraził się jego kolega, 38-latek, z którym spotkał się na kolacji. W czwartek mężczyzna ten zgłosił się w ciężkim stanie na pogotowie w miejscowości Codogno, które stało się jednym z centrów szerzenia się wirusa. Zachorowało kilku lekarzy z tamtejszego szpitala.

W związku z szerzeniem się koronawirusa na północy kraju w izolacji znalazło się 10 gmin zamieszkanych przez 50 tysięcy osób. Zamknięte są tam szkoły, przedszkola, bary i inne lokale gastronomiczne. W kilku miejscowościach odwołano imprezy sportowe oraz uroczystości religijne w ten weekend.



Jak powiedział premier Giuseppe Conte, w związku z zaistniałą sytuacją sanitarną rząd rozważa podjęcie "nadzwyczajnych kroków".

Łącznie w Europie na COVID-19 zmarły trzy osoby. Pierwszy zgon nastąpił 15 lutego we Francji.

Nowe przypadki w Korei Południowej

Korea Południowa potwierdziła 299 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Łączny bilans zainfekowanych osób na terenie tego kraju wzrósł do 433. Większość nowych przypadków prowadzi do 61-letniej kobiety, która uczestniczyła w nabożeństwie w jednym z kościołów w mieście Daegu. Miasto jest czwartym co do wielkości i liczy 2,5 miliona mieszkańców.

Nowe przypadki potwierdzono też w drugim co do wielkości mieście Busan oraz na wyspie Jeju, największej wyspie i popularnym miejscu turystycznym.

W środę w Korei Południowej zmarł 63-letni mężczyzna, u którego pośmiertnie wykryto zakażenie. Jak oceniły Koreańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom ekspertów, zgon mógł być spowodowany wirusem, choć możliwa jest również inna przyczyna.

Pięć zgonów w Iranie

Koronawirus może przenosić się łatwiej, niż sądzono - 20-02-2020 Nowy koronawirus SARS-CoV-2 zachowuje się podobnie jak grypa oraz może rozprzestrzeniać się znacznie łatwiej, niż jakikolwiek inny znany do tej pory. Do takiego wniosku doszli chińscy naukowcy, którzy przeprowadzili badanie na grupie pacjentów w jednej z chińskich prowincji. Do tej pory stwierdzono zakażenie koronawirusem u ponad 74 tysięcy osób na terenie Chin, odnotowano ponad 2100 zgonów. czytaj dalej

Jak poinformował w sobotę rzecznik irańskiego ministerstwa zdrowia Kianusz Dżahanpur, w Iranie wykryto 10 nowych przypadków koronawirusa, w związku z czym łączna liczba zakażonych wynosi 28. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do pięciu.

Pierwsze zachorowania na terenie tego kraju potwierdzono w środę w mieście Kom. Wtedy też zmarły dwie osoby.

Pierwszy przypadek zakażenia odnotowano w piątek w Libanie. W szpitalu w Bejrucie stwierdzono pozytywny wynik testu u kobiety, która przybyła do kraju z Iranu. Jak poinformował minister zdrowia Hamad Hassan, pacjentka została izolowana bezpośrednio po przylocie z irańskiego miasta Kom po tym, jak na lotnisku zaczęła wykazywać objawy zakażenia.

Dwie kolejne osoby podejrzewano o nosicielstwo wirusa. Mają przechodzić kwarantannę w tym samym szpitalu. Samolotem leciało około 150 pasażerów. Wszyscy zostali poproszeni o pozostanie w domach przez 14 dni.

Zakażonych ponad 76 tysięcy ludzi

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Chinach kontynentalnych wzrosła do 76 288. Odnotowano 2345 ofiar śmiertelnych. W prowincji Hubei będącej ogniskiem epidemii zmarło kolejnych 106 osób, w tym 90 w stolicy prowincji - Wuhanie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez chińskich naukowców, kobieta z Wuhanu, która nie wykazywała objawów koronawirusa, zaraziła nim pięcioro krewnych. Poinformowano też, że u innej osoby objawy wystąpiły dopiero po 27 dniach od zakażenia. To prawie dwukrotnie więcej niż 14-dniowy zakładany okres inkubacji wirusa.

Potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem

Głos WHO

Jak poinformował na sobotniej konferencji prasowej dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, w 80 procentach przypadków choroba wywołana zakażeniem koronawirusem, czyli COVID-19 przebiega łagodnie. Stan 20 procent pacjentów określa się jako ciężki lub krytyczny. Natomiast śmiertelność koronawirusa ocenia się na 2 proc., przy czym największe ryzyko śmierci występuje wśród osób starszych. Do tej pory odnotowano stosunkowo mało przypadków zachorowań u dzieci.

W piątek szef WHO przekazał, że szansa na powstrzymanie epidemii nowego koronawirusa się kończy.

- Okno możliwości jest coraz węższe, więc musimy działać szybko, zanim całkowicie się zamknie - powiedział. Dyrektor generalny WHO dodał, że trudno przewidzieć, jak będzie zmieniała się sytuacja w związku z epidemią. - Jeżeli dobrze zadziałamy, możemy zapobiec poważnemu kryzysowi, ale jeżeli zmarnujemy okazję, będziemy mieli poważny problem - stwierdził.

Adhanom Ghebreyesus wyraził szczególne zaniepokojenie pojawianiem się przypadków zakażeń bez powiązania epidemiologicznego, to znaczy u osób, które nie podróżowały do Chin czy nie miały kontaktu z kimś, u kogo stwierdzono obecność koronawirusa.

Niepokój o Afrykę

WHO chce, aby przeznaczono 675 milionów dolarów na wsparcie najbardziej narażonych krajów na rozprzestrzenienie się epidemii. Priorytetem jest 13 państw w Afryce określonych jako te, które mają bliskie powiązania z Chinami.

Adhanom Ghebreyesus poinformował w sobotę, że wysłano ponad 30 tysięcy zestawów środków ochrony osobistej do kilku krajów afrykańskich. W ciągu kolejnych tygodni organizacja gotowa jest wysłać prawie 60 tysięcy kolejnych do 19 krajów.

WHO wyznaczyła też dwie osoby w Afryce do pomocy tamtejszym krajom do przygotowania się na ewentualne pojawienie się koronawirusa. To dyrektor Afrykańskich Centrów do spraw Kontroli i Zapobiegania Chorobom John Nkengasong i dyrektor Centrum Rozwoju Szczepionek w Mali Samba Sow.

Profilaktyka przy zakażeniu koronawirusem z Chin (Adam Ziemienowicz/PAP)

Koronawirus SARS-CoV-2

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę nazywaną COVID-19. Jej objawy to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Na zakażenie wirusem najbardziej zagrożone są osoby z chorobami przewlekłymi takimi jak: schorzenia układu krążenia, cukrzyca, choroby układu oddechowego i nadciśnienie.

Źródło koronawirusa nie jest pewne, ale pochodzi prawdopodobnie od nielegalnie sprzedawanych dzikich zwierząt na targu ryb i owoców morza w chińskim Wuhanie.