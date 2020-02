Kolejne przypadki koronawirusa poza Chinami. Sprawdź statystyki

"Koronawirus będzie nieodłączną częścią naszego życia przez wiele miesięcy" - 28-02-2020 - Wydaje się, że powinniśmy się zaadaptować do takiej sytuacji, że zakażenia powodowane przez koronawirusa będą i będzie ich bardzo dużo - powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 mikrobiolog Tomasz Ozorowski. Jego zdaniem kolejne zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 mogą pojawiać się jeszcze przez wiele miesięcy. Uruchomiona została całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, jej numer to 800-190-590. czytaj dalej

Na całym świecie odnotowano 85 207 przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Najwięcej pojawiło się ich na terenie Chin kontynentalnych - 79 252. Na drugim miejscu znajduje się Korea Południowa, gdzie zakażonych jest 2931 osób. W przypadku tego kraju to kolejny duży wzrost, ponieważ w piątek rano informowano o 2022 chorych.

Na statku Diamond Princess zacumowanym u wybrzeży Japonii potwierdzono 705 przypadków zakażenia koronawirusem. Statek ten w statystykach traktuje się jak osobne terytorium. We Włoszech liczba zakażonych sięgnęła 889. To jednocześnie najwięcej spośród wszystkich europejskich krajów, gdzie wykryto zakażenie. Jeszcze w czwartek rano było to 655 przypadków. W Iranie odnotowano 388 zachorowań, a w Japonii - 234.

Łącznie poza Chinami zainfekowanych jest 5358 osób. Kolejne kraje, w których odnotowano przypadki koronawirusa, to między innymi Islandia, Meksyk, Azerbejdżan, Białoruś i Litwa. Na całym świecie w wyniku choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa życie straciły 2924 osoby.

Jeśli chodzi o liczbę osób, które wyzdrowiały, jest ona obecnie szacowana na 39 517. Po 18 lutego liczba wyzdrowień stała się większa niż liczba nowych zakażeń.

O ile dane liczbowe aktualizowane są na bieżąco, o tyle wykresy aktualizowane są z dnia na dzień.

Zobacz wideo, jak rozwijała się epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 w pierwszych 36 dniach w porównaniu do świńskiej grypy, SARS i MERS:

Gdzie zmarło najwięcej osób

Najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano w Chinach. Zmarło tam już 2835 osób. Poza Chinami koronawirus zebrał największe śmiertelne żniwo w Iranie, gdzie życie straciły 34 osoby. We Włoszech koronawirus zabił 21 osób, a w Korei Południowej - 17. Zmarło również sześciu pasażerów statku Diamond Princess.

Największe żniwo koronawirus zebrał 23 lutego, kiedy zmarło 158 osób. Wtedy odnotowano również największy skok - dzień wcześniej wirus zabił sto osób. Wysoka śmiertelność została zanotowana też 12 lutego (146 ofiar), 14 i 15 lutego (po 143 ofiary) oraz 18 lutego (136 ofiar).

Największy spadek w dziennym bilansie ofiar zarejestrowano z 23 lutego (158 zgonów) na 24 lutego (zmarło 81 osób). Różnica wyniosła 77 przypadków.

Trendy w liczbie zakażonych

Najwięcej nowych przypadków koronawirusa na całym świecie, w tym w Chinach, pojawiło się 12 lutego. Zakażenie wykryto wtedy u ponad 14 tysięcy osób. Od tego dnia do 15 lutego obserwowano stopniowy spadek liczby nowych zakażeń. Liczba nowych zakażonych wzrosła nieznacznie 16 lutego, później znów zaczęła spadać, by wzrosnąć 20 lutego. Z 25 lutego na 26 lutego trend znów zaczął mieć tendencję wzrostową. 28 lutego potwierdzono 1496 nowych przypadków zakażenia.

Liczba nowych przypadków poza terytorium Chin rośnie. Najbardziej gwałtowny wzrost nastąpił z 26 lutego (kiedy odnotowano 569 zakażonych) na 27 lutego, kiedy chorobę powodowaną przez koronawirusa zdiagnozowano u 956 osób. To wzrost o 387 przypadków. 29 lutego poza Chinami odnotowano 1069 nowych zachorowań.

Prawie 50 tysięcy osób w szpitalach

Aktywne przypadki zakażonych koronawirusem to całkowity bilans uzyskiwany po odjęciu zmarłych i wyleczonych osób.

Szacuje się, że obecnie zainfekowanych jest 42 766 pacjentów. U ponad 34 tysięcy choroba COVID-19 przebiega łagodnie - stanowi to 82 procent przypadków. U ponad 7800 osób, co stanowi 18 proc. pacjentów, stan jest poważny lub krytyczny.

Najwięcej zakażonych w wieku 50-59

Chińskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (China CDC) przeanalizowało dane do 11 lutego, dotyczące zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Chin kontynentalnych. Pod względem zakażeń wśród potwierdzonych przypadków największy odsetek stanowią osoby w przedziale wiekowym 50-59, było ich 10 008, co stanowi 22 procent wszystkich, którzy zachorowali.

Nieco mniej zakażonych stwierdzono w grupach wiekowych 40-49 oraz 60-69. Plasują się odpowiednio na drugim miejscu z 8571 i 8583 przypadkami. Obie grupy wiekowe stanowią po około 19 procent wszystkich zdiagnozowanych przypadków. Najmniej zdiagnozowanych przypadków koronawirusa stwierdzono u dzieci do lat 9. Było ich 416, co odpowiada 0,9 procent wszystkich wykrytych przypadków.

Dwie grupy wiekowe na czele

China CDC poddało analizie też liczbę zgonów wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2 do 11 lutego w Chinach kontynentalnych. Największy odsetek ofiar śmiertelnych zanotowano u osób w przedziale wiekowym 60-69 oraz 70-79. Zmarło odpowiednio 309 i 312 osób, co w obu przypadkach stanowi po około 30 procent w odniesieniu do wszystkich zgonów. Na trzecim miejscu plasują się osoby mające powyżej 80 lat, do 11 lutego zmarło 1408 osób, co stanowi nieco ponad 20 procent wszystkich ofiar śmiertelnych wśród zakażonych.

"Może dotrzeć do wszystkich krajów na świecie"

Epidemia rozszerza się, a koronawirus może dotrzeć do większości lub nawet wszystkich krajów na świecie - ostrzegła w piątek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Była to reakcja na ogłoszony wcześniej pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia w Nigerii i jednocześnie pierwszy na terenie Afryki Subsaharyjskiej.

Doktor Mike Ryan do spraw zarządzania kryzysowego z WHO przekazał, że podniesiono do "bardzo wysokiego" poziom globalnego zagrożenia koronawirusem. Jak tłumaczył, to najwyższy alert jaki może wprowadzić WHO.

- Jesteśmy w decydującym punkcie - powiedział w czwartek na konferencji dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zaapelował też do władz państw, by podwoiły środki, które pozwolą efektywnie powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

- Ten wirus ma potencjał, by spowodować pandemię - dodał Ghebreyesus. - To nie jest czas, by się bać. To czas, by zrobić coś, co pomoże zapobiec infekcji i uratuje życie ludzi - podkreślił.

