27 Polaków w epicentrum wirusa. MSZ nie wyklucza ewakuacji - 28-01-2020 27 polskich obywateli przebywa w objętym kwarantanną mieście Wuhan w Chinach w związku z epidemią koronawirusa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że nie ma informacji o jakimkolwiek zakażonym Polaku. Trwają również działania dotyczące wyjazdu wszystkich zainteresowanych polskich obywateli do kraju. czytaj dalej

Japonia potwierdziła dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem (2019-nCoV). Jak podała krajowa agencja Kyodo, jednym z nich jest mężczyzna, który nigdy nie był w mieście Wuhan - epicentrum koronawirusa. To pierwszy taki przypadek w Japonii.

Mężczyzna to kierowca autokaru wycieczkowego. Jak powiedział japoński minister zdrowia, pracy i opieki społecznej Katsunobu Kato, 60-latek prowadził w styczniu autokar, którym poruszały się dwie grupy chińskich turystów z Wuhanu. Mężczyzna zauważył pierwsze objawy 14 stycznia, a 11 dni później zaczął być hospitalizowany.

Do tej pory w Japonii odnotowano łącznie sześć przypadków koronawirusa.

Podobne przypadki zarażenia między ludźmi odnotowały również Niemcy i Wietnam.

Nowe przypadki w innych krajach

Liczba zakażeń koronawirusem stale rośnie. We wtorek poinformowano o pierwszym przypadku zakażenia w Niemczech. Kolejne odnotowano także w Tajlandii, a Kanada oficjalnie potwierdziła, że mężczyzna, u którego wstępnie zdiagnozowano wirusa, jest zakażony.

Według najnowszych informacji, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w Chinach do 106, a w samej prowincji Hubei do 100. Łączna liczba zakażonych osób na świecie wynosi 4520. Oznacza to, że w ciągu doby wzrosła o prawie dwa tysiące. Nie odnotowano żadnych zgonów poza Chinami.

Na świecie potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem w kilkunastu krajach poza Chinami: w Tajlandii - 14 przypadków, Tajwanie, Australii - po 5, Singapurze, Malezji i Stanach Zjednoczonych - po 4, Francji i Japonii - po 3, Wietnamie i Korei Południowej - po 2, Nepalu, Kanadzie, Sri Lance, Kambodży i Niemczech - po 1.

Ognisko koronawirusa jest w 11-milionowym mieście Wuhan w prowincji Hubei w Chinach. Nowy koronawirus prawdopodobnie pojawił się pod koniec 2019 r. na targu owoców morza w mieście Wuhan (Chiny). Sprzedawano na nim nielegalnie dzikie zwierzęta. Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem odnotowano 1 grudnia 2019 roku. Objawy choroby to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach.

