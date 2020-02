Kolejny przypadek koronawirusa w Europie. Ponad 200 zakażeń w dwóch chińskich więzieniach

Liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem spada. "To nie czas na samozadowolenie" - 20-02-2020 Liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 maleje, ale - jak zauważył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia - nie można jeszcze mówić o opanowaniu epidemii. Według danych organizacji koronawirus rozprzestrzenił się już w około 30 krajach świata, a zakażonych poza terytorium Chin terytorialnych jest niemal 1,1 tysiąca osób. czytaj dalej

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia podała, że 20 lutego w Chinach kontynentalnych odnotowano 889 nowych przypadków zakażeń. To znaczny wzrost, ponieważ dobę wcześniej potwierdzono 394 przypadki. Wcześniej władze wyrażały nadzieję, że tendencja spadkowa zakażeń, obserwowana w ciągu ostatnich trzech dni, może oznaczać, że szczyt zachorowań już minął.

Liczba zgonów w Chinach wzrosła o 118, zwiększając bilans do 2236 ofiar. Głównie były to osoby przebywające w stolicy prowincji Hubei, Wuhanie.

Zakażenia potwierdzono między innymi w dwóch więzieniach w północnej prowincji Shandong i wschodniej prowincji Zhejiang. Stanowiły 234 z 258 nowych przypadków zakażeń poza Hubei.

Chińskie media doniosły o rosnących obawach związanych z "potencjalną eksplozją liczby infekcji w stolicy" po potwierdzeniu 36 nowych przypadków w pekińskim szpitalu.

Oficjalne raporty wskazują na to, że poza terytorium Chin zmarło 11 osób - trzy w Japonii, po dwie w Iranie i Hongkongu oraz po jednej we Francji, Korei Południowej, na Filipinach i Tajwanie.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl)

Czwarty przypadek we Włoszech

We włoskiej Lombardii stwierdzono przypadek zakażenia koronawirusem - podały w nocy z czwartku na piątek władze regionalne. Chory to 38-latek przebywający na oddziale intensywnej terapii w szpitalu koło Mediolanu. To czwarte zachorowanie we Włoszech.

Według informacji przekazanych przez przedstawiciela władz Lombardii, w szpitalu w miejscowości Codogno trwają dalsze badania młodego Włocha, który zgłosił się na tamtejsze pogotowie. Jak wyjaśniono, prowadzone są działania w celu ustalenia jego wcześniejszych miejsc pobytu, a także tego z kim miał kontakt. Wszystkie te osoby zostaną zbadane i poddane wymaganym procedurom.

Trzy pierwsze osoby we Włoszech, u których potwierdzono obecność koronawirusa, przebywają w szpitalu zakaźnym w Rzymie. Są to: małżeństwo chińskich turystów z Wuhan - epicentrum epidemii, a także ewakuowany z tego miasta Włoch. Stan Chińczyków poprawia się, a młodego Włocha określany jest jako dobry.

Powstrzymać Koreę Południową od pandemii

W czwartym co do wielkości mieście Korei Południowej znajduje się skupisko koronawirusa. Ulice Daegu opustoszały, a mieszkańcy ukryli się w domach po tym, jak dziesiątki osób zakaziły się koronawirusem podczas ceremonii religijnej.

Opustoszałe centra handlowe i kina Daegu, które liczy łącznie około 2,5 miliona mieszkańców, stały się kolejnym uderzającym obrazem wybuchu epidemii.

Budowa koronawirusa

Odwołane uroczystości w Tokio

Rząd metropolitalny Tokio zapowiedział odwołanie wszystkich głównych imprez na najbliższe trzy tygodnie. Stolica Japonii przygotowuje się obecnie do Igrzysk Olimpijskich, które mają rozpocząć się tam w lipcu.

W czwartek Japonia poinformowała o śmierci dwóch starszych pasażerów statku wycieczkowego Diamond Princess - pierwszych ofiarach śmiertelnych na pokładzie statku.

Zakażeni policjanci w Hongkongu

W Hongkongu u kilkudziesięciu policjantów stwierdzono obecność koronawirusa po wtorkowym branżowym bankiecie. Zostali poddani kwarantannie.

Wyłączając ich, w regionie liczba zakażonych sięga 69 osób. Patogen pozbawił życia dwie osoby.

Kuwejt zawiesza loty do Iranu

Lokalne agencje prasowe podały, że władze Kuwejtu wstrzymały do odwołania loty samolotów pasażerskich do i z Iranu w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa w tym kraju.

Irańskie ministerstwo zdrowia poinformowało wcześniej, że dwaj Irańczycy zmarli wskutek niewydolności oddechowej po zakażeniu koronawirusem, a u trzech innych testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny.

W Iranie wezwano do zawieszenia wszystkich zgromadzeń religijnych po tym, jak zakażenia pojawiły się u dwóch osób przebywających w jednym ze świętych miast.