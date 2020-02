oza Chinami, które są epicentrum koronawirusa, zainfekowanych jest 4289 osób. W wyniku COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirusa, na świecie zmarło 2825 osób.

Od początku wybuchu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w grudniu 2019 roku, na całym świecie odnotowano 83 380 przypadków zakażenia. P

Koronawirus pojawia się w kolejnych europejskich krajach. Do tej pory nie potwierdzono żadnego przypadku zachorowania w Polsce. Jak powiedział na antenie TVN24 specjalista mikrobiologii lekarskiej dr Tomasz Ozorowski, taki przypadek na pewno się pojawi.

- Wydaje się, że powinniśmy się zaadaptować do takiej sytuacji, że zakażenia powodowane przez koronawirusa będą i będzie ich bardzo dużo. Okres epidemicznych zachorowań prawdopodobnie będzie trwał wiele miesięcy, być może nawet do okresu wakacyjnego - mówił Ozorowski.

ŚLEDŹ RELACJĘ WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM W TVN24.PL

Jak stwierdził, z uwagi na to, że nie wiemy o koronawirusie na tyle dużo, aby powiedzieć, czy będzie występował sezonowo, czy przez cały rok, powinniśmy przyzwyczaić się do myśli, że "koronawirus będzie nieodłączną częścią naszego życia przez wiele miesięcy".

- Niektóre symulacje mówią o 40-70 procent populacji, u których dojdzie do zachorowań. Informacja, która jest bardzo pocieszająca, to taka, że w ogromnej większości przypadków zachorowania będą miały bardzo łagodny przebieg - zaznaczył mikrobiolog.

Dodał, że większość osób nie będzie wymagała kontaktu ze służbą zdrowia. - Ważne, aby te osoby, wiedziały jak się zachowywać, aby w okresie występowania objawów (koronawirusa - red.) ograniczały kontakty z innymi osobami - mówił.

JAK POPRAWNIE MYĆ RĘCE?

- Po pierwsze, najistotniejsze jest to, żebyśmy potrafili identyfikować sami u siebie objawy i kontaktowali się z właściwymi służbami. Po drugie, abyśmy mieli zdecydowaną zdolność do diagnostyki zakażeń spowodowanych przez koronawirusa - mówił. - Ta zdolność jest coraz większa. Niebawem powstanie sześć czy siedem dodatkowych miejsc poza Warszawą, gdzie będziemy mogli te przypadki szybko diagnozować - zaznaczył.

Objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przypominają typowe dla przeziębienia lub grypy. To gorączka, kaszel, duszności czy problemy z oddychaniem.

KORONAWIRUS I GRYPA. SPRAWDŹ ICH OBJAWY

Mikrobiolog zauważył, że większość zakażeń nie powoduje powikłań. U dzieci do 9. roku życia nie stwierdzono zgonów wywołanych przez koronawirusa, a choroba powodowana przez koronawirusa jest najbardziej niebezpieczna dla osób powyżej 60-70. roku życia oraz u osób z przewlekłymi schorzeniami, na przykład chorobami układu krążenia i układu oddechowego.

SPRAWDŹ STATYSTYKI DOTYCZĄCE ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA