Koronawirus dotarł do Niemiec

"Każde nowe zakażenie atakujące ludzi oznacza, że patogen przeskoczył kolejną barierę" - 27-01-2020

Zakażenia nowym rodzajem koronawirusa (2019-nCoV) nie są groźniejsze od tych, które wywoływał SARS. Zagrożenia jednak nie wolno bagatelizować. Zdaniem ekspertów, nie grozi nam pandemia, ale średnio co czwarty przypadek stwierdzenia wirusa jest poważny, co oznacza, że nie można go porównać jedynie do zwykłego przeziębienia. czytaj dalej