Minionej doby najwięcej nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, ponad 22 tysiące, odnotowano w Stanach Zjednoczonych. Liczba wszystkich przypadków zakażenia wzrosła tam do ponad 1,4 miliona. To kraj z największą liczbą potwierdzonych zakażeń na świecie.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Stanach Zjednoczonych (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Coraz więcej zakażeń w Rosji

Drugie najszybsze tempo wzrostu zakażeń na świecie obserwuje się obecnie w Rosji. We wtorek odnotowano prawie 11 tysięcy nowych infekcji, co zwiększyło łączną liczbę do ponad 240 tysięcy. Liczba zakażeń wzrasta o co najmniej 10 tysięcy dziennie od dziesięciu dni.

Rosja jest na drugim miejscu w Europie pod względem zakażeń SARS-CoV-2. Obecnie w tej statystyce wyprzedza ją tylko Hiszpania, gdzie zarejestrowano blisko 270 tysięcy infekcji. Jednak w Hiszpanii znacznie niższe jest dobowe tempo przyrostu. Minionej doby liczba nowych przypadków zwiększyła się tam o ponad 1,3 tysiąca.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Rosji (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Hiszpanii (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Wielka Brytania a pozostałe kraje Europy Zachodniej

W Europie Zachodniej najwięcej nowych zakażeń przybywa w Wielkiej Brytanii. We wtorek służby sanitarne odnotowały tam prawie 3,5 tysiąca nowych przypadków SARS-CoV-2. W Wielkiej Brytanii jest też najwięcej zgonów - prawie 33 tysiące. Pod tym względem kraj ten zajmuje drugie miejsce na świecie, zaraz po USA, gdzie liczba przypadków śmiertelnych wzrosła do ponad 83 tysięcy.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Wielkiej Brytanii (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

W innych państwach Europy Zachodniej tempo wzrostu zakażeń jest obecnie dwu-, a nawet trzykrotnie mniejsze. We Włoszech odnotowano minionej doby 1,4 tysiąca nowych zakażeń, we Francji - 800, a w Niemczech - prawie 600.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem we Włoszech (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem we Francji (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Niemczech (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Kraje Ameryki Południowej ze wzrostem

W Brazylii ostatniej doby liczba zakażeń zwiększyła się o prawie 8,5 tysiąca, a wszystkich infekcji jest tam już ponad 178 tysięcy.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Brazylii (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

W Peru w ciągu ostatnich kilku dni obserwowano stopniową tendencję spadkową, ale we wtorek nastąpił nagły wzrost liczby nowych przypadków zakażenia. Odnotowano ponad 3,2 tysiąca zakażeń, co podniosło łączny bilans do 72 tysięcy.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Peru (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Niepokojąco na południu Azji

Coraz szybciej pandemia rozwija się w Indiach. Minionej doby stwierdzono 3,5 tysiąca nowych przypadków. Wszystkich zakażeń jest tam prawie 75 tysięcy.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Indiach (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

W sąsiadującym z Indiami Pakistanie we wtorek nastąpił drastyczny wzrost liczby zidentyfikowanych przypadków SARS-CoV-2. Odnotowano ich ponad 1700, czyli o ponad 1100 więcej niż poprzedniego dnia. Łączna liczba zachorowań to ponad 34 tysiące.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Pakistanie (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Ile osób zmaga się z chorobą

W sumie na całym świecie od początku pandemii odnotowano ponad 4,3 miliona przypadków zakażeń i 293 tys. zgonów. Wyzdrowiało ponad 1,6 miliona osób.

Liczba tak zwanych aktywnych zakażeń, czyli osób, które aktualnie zmagają się z chorobą wywoływaną przez koronawirusa, co najlepiej świadczy o stanie pandemii, zwiększyła się do ponad 2,4 miliona. Obecnie najwięcej aktywnych przypadków, bo ponad milion, jest w Stanach Zjednoczonych.

Na kolejnych miejscach w tej statystyce znajdują się: Wielkie Brytania - ponad 193 tysiące oraz Rosja - ponad 192 tysiące. We Francji i Brazylii jest po 93 tysiące aktywnych zakażeń, we Włoszech - 81 tysięcy, a w Hiszpanii ponad 62 tysiące.

