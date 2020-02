Koronawirus w alpejskim kurorcie narciarskim. Wśród zakażonych dziecko

Ogłosili: wyizolowaliśmy koronawirusa. Ale na skuteczne leki możemy długo poczekać - 08-02-2020 Na początku lutego włoscy naukowcy poinformowali, że udało im się wyizolować nowego koronawirusa. Wiadomość błyskawicznie trafiła na nagłówki mediów, które przypominały jednocześnie dramatyczne statystyki - tysiące zakażonych, setki zgonów. Czy i jak wyizolowanie koronawirusa może pomóc w opanowaniu epidemii? czytaj dalej

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem francuska minister zdrowia Agnes Buzyn, określiła jako "klaster", czyli zakażenia pochodzące od osoby, którą przebywała jakiś czas temu w Singapurze

- Ta sprawa została nam przekazana ostatniej nocy. Chodzi o obywatela brytyjskiego, który wrócił z Singapuru, gdzie przebywał między 20 a 23 stycznia. Przybył do Francji 24 stycznia na cztery dni - wyjaśniła minister. Dodała, że stan pięciu zakażonych osób jest dobry.

W ośrodku narciarskim

Zakażony wirusem Brytyjczyk przyjechał do ośrodka narciarskiego Contamines-Montjoie położonego w Górnej Sabaudii na wschodzie kraju i prawdopodobnie tam zaraził kolejne osoby, z którymi dzielił kwaterę.

Francuskie władze podały, że hospitalizowanych i badanych jest w sumie 11 osób, w tym pięć, u których stwierdzono zakażenie. Wśród tej jedenastki jest troje dzieci, w tym jedno z potwierdzonym wynikiem testu na obecność wirusa. Przebywają w szpitalach w Lyonie, Grenoble i Saint-Etienne.

W ostatnim czasie dzieci przebywały w miejscowej szkole, dlatego władze zdecydowały się ją czasowo zamknąć, podobnie jak drugą, znajdującą się w pobliżu placówkę. Próbują również ustalić, z kim i w jakich okolicznościach zakażone osoby miały kontakt.

Contamines-Montjoie jest popularnym, rodzinnym ośrodkiem narciarskim. Obecnie przeżywa szczyt sezonu turystycznego, a w szkołach zarówno w Wielkiej Brytanii jak i rejonie Paryża trwają ferie zimowe, co sprzyja napływowi turystów.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa na terenie Francji wynosi obecnie 11. Sześć osób, u których wcześniej stwierdzono wirusa, nadal przebywa w szpitalu.

Coraz więcej zakażonych

W sobotę chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w całych Chinach w ciągu ostatniej doby wzrosła do 722. Wykryto 3 399 nowych przypadków zakażenia wirusem, co oznacza, że łączna liczba zakażonych wzrosła do 34 546 osób.

Epidemia rozprzestrzeniła się na około 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, między innymi Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię i USA.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl)

Nowy koronawirus

Nowy typ koronawirusa wykryto w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku. Objawy choroby to: gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Tajemniczy wirus powoduje zapalenie płuc, które jest nieco lżejsze od zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS wywołanego przez innego koronawirusa.

Źródło koronawirusa nie jest znane, ale pochodzi on prawdopodobnie od nielegalnie sprzedawanych dzikich zwierząt na targu ryb i owoców morza w Wuhanie.