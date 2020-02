Koronawirus w liczbach. Statystyki robią wrażenie

Koronawirus SARS-CoV-2. Odpowiadamy na Wasze pytania - 26-02-2020 Liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 rośnie. Wirus pojawia się w coraz to nowych miejscach. Z tego powodu rodzi się wiele pytań, które zadajecie poprzez Kontakt 24. Odpowiadają na nie specjaliści. NFZ uruchomił całodobową specjalną infolinię - 800 190 590. czytaj dalej

Na całym świecie odnotowano 82 184 przypadki zakażeń koronawirusem. Najwięcej pojawiło się ich na terenie Chin kontynentalnych - 78 499. Na drugim miejscu znajduje się Korea Południowa, gdzie zarażonych jest 1 595 osób. W przypadku tego kraju możemy mówić o dużym skoku, ponieważ jeszcze we środę rano informowano, że liczba chorych to o 1261.

Na statku Diamond Princess, który aktualnie cumuje w Japonii, potwierdzono 705 przypadków zakażenia koronawirusem. Statek ten w statystykach traktuje się jak osobne terytorium. We Włoszech liczba zakażonych sięgnęła 470, a w Japonii - 189.

Łącznie poza Chinami zainfekowanych jest 3333 osoby. Na całym świecie życie straciło 2804 osoby. We Włoszech łącznie zmarło 12 osób.

O ile dane liczbowe aktualizowane są na bieżąco, o tyle wykresy aktualizowane są z dnia na dzień.

Całkowita liczba zakażeń koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Gdzie umiera najwięcej osób

Największą śmiertelnością cechują się przypadki w Chinach. Zmarło tam już 2747 osób. Poza Chinami koronawirus zebrał największe śmiertelne żniwo w Iranie, gdzie życie straciło 19 osób. W Korei Południowej koronawirus zabił 13 osób, a we Włoszech - 12. Łącznie na statku Diamond Princess zmarło czworo pasażerów.

Największe żniwo koronawirus zebrał 23 lutego, kiedy zmarło 158 osób. Wtedy odnotowano również największy skok w śmiertelności, ponieważ dzień wcześniej wirus zabił sto osób. Wysoka śmiertelność z powodu koronawirusa została zanotowana też 12 lutego (146 ofiar), 14 i 15 lutego (po 143 ofiary) oraz 18 lutego (136 ofiar).

Największy spadek w dziennym bilansie ofiar zarejestrowano z 23 lutego (158 zgonów) na 24 lutego (zmarło 81 osób). Różnica wyniosła 77 przypadków.

Dzienny bilans ofiar śmiertelnych (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Trendy w liczbie zakażonych

Według danych najwięcej nowych przypadków koronawirusa na całym świecie, w tym w Chinach, pojawiło się 12 lutego. Zakażenie wykryto wtedy u ponad 14 tysięcy osób. Od tego dnia do 15 lutego obserwowano stopniowy spadek liczby nowych zakażeń. Liczba nowych zakażonych wzrosła nieznacznie 16 lutego, potem znów zaczęła spadać, by wzrosnąć 20 lutego. Z 25 lutego na 26 lutego trend znów zaczął mieć tendencję wzrostową. 25 lutego potwierdzono zakażenia u 741 osób, a 26 lutego - u 1 000.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Liczba nowych przypadków poza terytorium Chin rośnie. Najbardziej gwałtowny wzrost nastąpił z 24 lutego (kiedy odnotowano 335 zakażonych) na 26 lutego (kiedy koronawirusa zdiagnozowano u 569 osób). To wzrost o 234 nowe przypadki.

26 lutego koronawirusa poza terytorium Chin stwierdzono u 569 osób. To jak do tej pory najwięcej od 23 stycznia.

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem poza Chinami (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Prawie 50 tysięcy osób w szpitalach

Aktywne przypadki zakażonych koronawirusem to całkowity bilans uzyskiwany po odjęciu zmarłych i wyleczonych osób.

Szacuje się, że obecnie zainfekowanych jest 46 477 pacjentów. U prawie 40 tysięcy choroba COVID-19 przebiega łagodnie - stanowi to 82 procent przypadków. U 8469 osób (18 procent pacjentów) stan jest poważny lub krytyczny.

Aktywne przypadki (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

"To szybko narastająca epidemia"

Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Christian Lindmeier powiedział we wtorek, że "kraje muszą być przygotowane na to, że wirus dosłownie puka do ich drzwi".

Jak powiedział Bruce Aylward, szef misji WHO-Chiny, kraje na całym świecie, w których do tej pory nie odnotowano przypadków koronawirusa, muszą zmienić sposób myślenia, aby przygotować się do wybuchu epidemii i być gotowe do szybkiej reakcji.

- Władze powinny przygotować łóżka szpitalne, strefy izolacyjne i respiratory dla ciężkich przypadków - wyliczał Aylward. - To szybko narastająca epidemia, z którą musimy się bardzo szybko uporać, aby zapobiec pandemii - dodał.

W poniedziałek przedstawiciele WHO uspokajali, że koronawirus "nie wymknął się spod kontroli" i "nie powoduje śmierci na szeroką skalę".

- Używanie słowa "pandemia" nie pasuje do faktów - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Musimy się skupić na powstrzymaniu rozprzestrzeniania wirusa, przygotowując się do potencjalnej pandemii - dodał.

Szef WHO skomentował także rosnącą liczbę przypadków w Iranie, Korei Południowej i we Włoszech. - Te przypadki są głęboko niepokojące - powiedział Ghebreyesus.

Jeśli chodzi o liczbę osób, które wyzdrowiały, jest ona obecnie szacowana na 32 905. Po 18 lutego liczba wyzdrowień stała się większa niż liczba nowych zakażeń.

Nowe przypadki oraz wyzdrowienia (tvnmeteo.pl za worldometers.info)

Uruchomiona została infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.