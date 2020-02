Koronawirus w statystykach. To, co dzieje się poza Chinami, niepokoi WHO

Koronawirus tajemniczą "chorobą X"? "Pasuje do pandemicznego wyzwania" - 24-02-2020

Dwa lata temu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wpisała na listę śmiertelnych zagrożeń hipotetyczną "chorobę X", która może być niebezpieczna dla całej ludzkości. Zdaniem ekspertki Marion Koopmans z Centrum Medycznego Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, do tego miana może aspirować koronawirus SARS-CoV-2, który od stycznia doprowadził do śmierci ponad 2600 osób. czytaj dalej