Zakończono budowę szpitala dla zakażonych koronawirusem z Chin - 02-02-2020 Chińczycy ukończyli w niedzielę budowę jednego z dwóch szpitali dla zakażonych koronawirusem w mieście Wuhan. Od poniedziałku placówka zacznie przyjmować pacjentów. czytaj dalej

Liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrosła o 56 w porównaniu do poprzedniego dnia (niedziela). Nie żyją 362 osoby. Liczba zakażonych osób w Chinach wynosi 17205, a łącznie na świecie - prawie 17400.

Obecny bilans ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa (2019-nCoV) oznacza, że zabił on w Chinach kontynentalnych więcej osób niż epidemia SARS w latach 2002-2003. Łącznie na świecie zakażonych było 8089 osób, zmarły 774 osoby, z czego w samych Chinach 349. SARS to zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej wywołany przez innego koronawirusa.

Jak informuje chińska komisja zdrowia, 2,3 tysiąca przypadków określa się jako ciężkie. U ponad ponad 21,5 tysiąca podejrzewa się zakażenie, a 152,7 tysiąca znajduje się pod obserwacją. 457 pacjentów, którzy zostali wyleczeni, opuściło szpitale.

Do tej pory poza Chinami potwierdzono jeden zgon. W sobotę w szpitalu na Filipinach zmarł 44-letni mężczyzna, którego stan gwałtownie się pogorszył. Turysta z Chin dostał ostrego zapalenia płuc.

Jak powiedział przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Gauden Galea, liczba potwierdzonych przypadków zakażenia będzie cały czas rosła, ponieważ tysiące osób z podejrzeniem zainfekowania nie zostało jeszcze poddanych testom medycznym.

Kolejne przypadki w Stanach Zjednoczonych i Niemczech

W Kalifornii w Stanach Zjednoczonych potwierdzono trzy kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. U jednej osoby zdiagnozowano go w hrabstwie Santa Clara. Pacjentką jest kobieta, która podróżowała niedawno do Wuhanu. To drugi przypadek w tym hrabstwie, ale zgodnie z informacjami władz hrabstwa, nie ma związku z pierwszym. Dwoje innych pacjentów to małżeństwo z hrabstwa San Benito. Mężczyzna również przebywał w ostatnim czasie w mieście będącym epicentrum epidemii. Wirus najprawdopodobniej przeniósł się na jego żonę. Na tę chwilę w USA odnotowano 11 przypadków zakażenia.

Niemcy potwierdziły w niedzielę kolejne dwa przypadki zakażenia koronawirusem na terenie swojego kraju. Dwóch niemieckich obywateli ewakuowano z Wuhanu w sobotę wraz z innymi ponad 100. Ewakuowane osoby są poddawane dwutygodniowej kwarantannie. 10 wynosi liczba zakażonych osób w Niemczech.

Swoich obywateli ewakuuje też między innymi Australia, Rosja, Czechy, Francja i Polska. Grupa 30 Polaków ewakuowanych z Wuhanu przybyła do Wrocławia w niedzielę wieczorem. Są na obserwacji w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym. W Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem.

Szpital gotowy

Zgodnie z informacjami państwowych mediów, w Wuhanie pacjentów przyjmuje już specjalnie wybudowany szpital do leczenia osób zakażonych koronawirusem. Placówka, która jest wyposażona w 1000 łóżek, powstała w 10 dni. Pracowało przy niej 7500 pracowników.

Jak przekazała państwowa agencja prasowa Xinhua, w szpitalu zakażone osoby leczyć będzie zespół 1,4 tysiąca pracowników medycznych z Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW).

W trakcie budowy jest drugi szpital w tym samym mieście, który ma pomieścić o 600 łóżek więcej.

Szpital w Wuhanie w dniu ukończenia budowy (PAP/EPA/YFC)

Kolejne środki ostrożności

Wuhan będący centrum epidemii koronawirusa i inne miasta w prowincji Hubei pozostają niemal zamknięte. Władze 9-milionowego miasta Wenzhou, w prowincji Zhejiang na wschodnim wybrzeżu Chin, również wprowadziły surowe środki kwarantanny. Przez tydzień mieszkańcy mają zakaz wychodzenia z domów, a każda rodzina może wyznaczyć tylko jedną osobę, która raz na dwa dni będzie robiła zakupy. Zamknięto 46 punktów poboru opłat na autostradach.

Zhejiangu jest drugą po Hubei prowincją najbardziej dotkniętą epidemią. Wykryto tam dotąd 724 przypadki zakażenia.

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, większość prowincji w kraju przedłużyła obchody chińskiego Nowego Roku. Świętowanie, które rozpoczęło 25 stycznia, miało trwać przez tydzień. Chińczycy wrócą jednak do pracy najwcześniej 13 lutego.

Włochy jako pierwszy kraj w Europie wyizolowały koronawirusa.

- W szpitalu Spallanzani został wyizolowany koronawirus - powiedział w niedzielę minister zdrowia Włoch Roberto Speranza. Oznacza to większą możliwość badania go w celu ustalenia, co robić, by go ograniczyć. Jak podkreślił Speranza, to wiadomość o znaczeniu "globalnym".

Cykl reprodukcyjny koronawirusa (Adam Ziemienowicz/PAP/Reuters)

Kraje, w których potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem, to Chiny - 17205 zachorowań, Hongkong - 15 i Makau - 8 (regiony administracyjne Chin), Japonia - 20, Tajlandia - 19, Singapur - 18, Korea Południowa - 15, Tajwan - 10, Australia - 12, Stany Zjednoczone - 11, Niemcy - 10, Wietnam - 8, Francja - 6, Zjednoczone Emiraty Arabskie - 5, Kanada - 4, Wielka Brytania, Włochy, Rosja i Filipiny - po 2, Nepal, Kambodża, Finlandia, Sri Lanka, Szwecja, Indie i Hiszpania - po 1.

Potwierdzone przypadki koronawirusa na świecie (tvnmeteo.pl)