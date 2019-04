Kości "gigantycznego lwa" odkryto w muzealnej szufladzie. To nowy gatunek

W języku suahili opisano go jako "Simbakubwa kutokaafrika" co oznacza "wielkiego lwa z Afryki", który przemierzał obszary subsaharyjskie blisko 23 mln lat temu. Zwierzę to należało do hienodontów - wymarłej rodziny ssaków z rzędu pradrapieżnych. Simbakubwa był najstarszym z tej grupy.

Szczątki leżały w szufladzie

Skamieniałe szczątki nieznanego dotąd gatunku przeleżały w szufladzie w kenijskim muzeum. Pochodzą z wykopalisk przeprowadzonych w zachodniej Kenii pod koniec lat siedemdziesiątych. Teraz jeden z badaczy przyglądających się kościom Matthew Borths z Duke University w Karolinie Północnej ujawnia, że należą one do nowego olbrzymiego gatunku ssaka.



- Otwierając szufladę w muzeum, widzieliśmy rząd gigantycznych zębów zwierząt drapieżnych wyraźnie należących do nowego gatunku - powiedział Borths. - Kiedy przyjrzymy się jego wielkim zębom, zauważymy, że Simbakubwa to wyspecjalizowany hipermięsożerca. Był znacznie większy od współczesnego lwa czy niedźwiedzia polarnego - dodał Borths.

Biorąc pod uwagę rozmiar czaszki i zębów przechowywanych w szufladzie, można przypuszczać, że znalezione szczątki należą do drapieżnika będącego na szczycie łańcucha pokarmowego.

Naukowcy szacują, że ważył on niemal 1,6 tony i mógł polować na duże zwierzęta roślinożerne, które rozmiarami można porównać do słoni czy hipopotamów.

Według ustaleń badaczy był to prawdopodobnie młody osobnik, ale mimo to - jak wskazują - jego szczęka jest znacznie większa niż szczęka dorosłego samca lwa.

Skamieniałości "gigantycznego lwa" zostały opisane na łamach ''Journal of Vertebrate Paleontology''.