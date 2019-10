Koszmarne narodziny. To nagranie przyprawia o gęsią skórkę

Ptasznik z dziwną naroślą. "Żaden pająk na świecie czegoś takiego nie posiada" - 13-02-2019 W Angoli został odkryty nowy gatunek ptasznika. Pająk ma na grzbiecie zadziwiający róg. czytaj dalej

Australian Reptile Park.

Przerażające dla niektórych nagranie udostępnili na Facebooku pracownicy australijskiego ogrodu zoologicznegoWidać na nim, jak malutkie pająki "wypływają" z białego woreczka, czyli kokona jajowego. To ptaszniki australijskie (Atrax robustus).

Ptaszniki przyszły na świat 8 października. Choć te malutkie pajączki mogą wyglądać niepozornie, potrafią być bardzo niebezpieczne. Ich jad składa się z przynajmniej 40 różnych toksyn białkowych, ale tylko jedna jest tak niebezpieczna dla życia człowieka, że może go zabić w ciągu zaledwie 15 minut.

Posłużą nauce

Pracownicy ogrodu są bardzo zadowoleni i twierdzą, że wyhodowanie ptaszników w niewoli jest dużym osiągnięciem.

- Naszym celem są narodziny trzech tysięcy ptaszników australijskich rocznie. Od pająków chcemy pobierać jad, oczyszczać go, a następnie rozsyłać szpitalom w całej Australii w stanie surowym, tworzącym antytoksynę. Jesteśmy bardzo podekscytowani, mogąc nazwać to krokiem we właściwym kierunku i możliwością pokazania, jak ciężko pracujemy - powiedział Kane Christensen, szef sekcji z pająkami w Australian Reptile Park.

Poznajcie ptasznika australijskiego

Wbrew potocznej nazwie ptaszniki australijskie nie są ptasznikami. Należą do rodziny Hexathelidae (dawniej były klasyfikowane w rodzinie Dipluridae), a nie ptasznikowatych (Theraphosidae).

Ptaszniki australijskie osiągają do sześciu centymetrów długości. Ich sieci mają charakterystyczny lejkowaty kształt, na ofiarę czyhają w wylocie jego węższej części. Są aktywne głównie wieczorami i w nocy.

Pająki te potrafią być bardzo agresywne i niebezpieczne. Ich szczękoczułki mogą przebić paznokieć człowieka. Potwierdzono, że z powodu ukąszenia ptasznika australijskiego zmarło co najmniej 14 osób. We wszystkich badanych przypadkach okazało się, że agresorem był osobnik męski. W 1979 roku odkryto antidotum na jego jad. Od tego czasu nie pojawiła się żadna ofiara śmiertelna.

Zobacz całe nagranie z narodzin: