Obnażały zęby, z pyska ciekła ślina. "Zombie apokalipsa" w Ohio - 06-04-2018 Mieszkańców amerykańskiego miasta Youngstown zaniepokoiło dziwne zachowanie szopów praczy. Te prowadzące nocny tryb życia i stroniące od bliskiego towarzystwa zwierzęta przychodziły na ich podwórka za dnia i obnażały zęby. Przypominały zombie. czytaj dalej

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na inne koty i kocięta, które potrzebują ratunku w schroniskach takich jak Michigan Humane Society. Zwierzęta będą również wykorzystywane do celów społecznych.

Koty policjanci z Detroit zostałyby na razie oddelegowane do zadań reprezentacyjnych. Puchate kulki mają ocieplić wizerunek stróżów prawa. Oczywiście zwierzęta nie zamieszkają w budynku komisariatu. Noce będą spędzać w domach policjantów.

#PoliceCat interviews took place today for the @TroyMI_Police Feline Unit.



Happy to help interview the 6 cat candidates! pic.twitter.com/AT89W7Jrqu

— Syma Chowdhry (@SymaChowdhry) 6 kwietnia 2018