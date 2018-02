Francja otrzepuje się ze śniegu - 10-02-2018 Poprawiają się warunki na drogach, transport wraca do normy i nawet wieża Eiffla ponownie będzie przyjmowała turystów. Francja zdaje się stopniowo wychodzić z chaosu, wywołanego przez atak zimy. czytaj dalej

W poniedziałek w stanie Kaszmir wystąpiły intensywne opady śniegu. Pomimo ogromnych problemów komunikacyjnych wywołanych przez śnieg jest to bardzo dobra wiadomość dla regionu, który od dłuższego czasu nękała susza.

W samej Kotlinie Kaszmirskiej śnieg zaczął sypać od wczesnego poranka w poniedziałek. Obszar jest położony na północy Indii i Pakistanu - na terenie spornym między tymi dwoma państwami. Śrinagar, stolica regionu wyznaczona przez Indie znajduje się na wysokości przekraczającej 1500 metrów nad poziomem morza.

"Allah wysłuchał próśb"

- Allah w końcu wysłuchał naszych próśb. Gdyby nie śnieg, latem byłoby bardzo trudno. Ten opad uzupełni przynajmniej w pełnym stopniu zasoby w naszych zbiornikach - powiedziała Khatija, 72-letnia kobieta hodująca warzywa w Śrinagarze, letniej stolicy Kaszmiru.

Kobieta zaznaczyła, że opady nawilżą glebę, co jest niezbędne dla sadzonek do rozwoju podczas zbliżającej się wielkimi krokami wiosny. - Gleba stała się ekstremalnie sucha, zupełnie jakby wypalił ją ogień - dodała Khatija, wskazując na własne uprawy na obrzeżach pobliskiego Jeziora Dal.

Nawet 30 centymetrów śniegu

W Kaszmirze w 40-dniowym okresie zwanym Chilai Kalan, od 21 grudnia do 31 stycznia, istnieje największe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu. Tegoroczny Chilai Kalan był bardzo suchy.

Służby meteorologiczne w Śrinagarze podały, że na prawie całym obszarze Kotliny w poniedziałek padał śnieg o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Indyjskie służby pogodowe (India Meteorological Department) prognozują, że opady nie ustaną do wtorkowego wieczora.

Najwięcej śniegu spadło w północnej części Kaszmiru - 30 centymetrów. W Śrinagarze pokrywa śnieżna przyrosła o 16 cm, a na południu regionu dosypało nawet 17 cm (w Qazigund).





Region odcięty od świata

Z powodu opadów zamknięto autostradę Jammu-Srinagar (fragment NH-44, najdłuższej autostrady w kraju), stanowiącą główne połączenie drogowe między Kaszmirem i pozostałą częścią Indii. Władze twierdzą, że w najbliższym czasie nie planuje się przywrócenia tam ruchu drogowego ze względu na wysokie opady w pobliżu prawie trzykilometrowego tunelu Jawahar, znajdującego się na trasie.

Według meteorologów przed poniedziałkowymi opadami podczas obecnej zimy w Kaszmirze spadło prawie 2/3 śniegu mniej niż wynosi średnia. W lutym temperatura utrzymywała się na poziomie oscylującym wokół 14 stopni Celsjusza - o pięć stopni więcej niż zwykle. Istniało ryzyko przedwczesnego zakwitnięcia roślin oraz niedostatku wody, co mogłoby zrujnować rolnictwo w Kotlinie Kaszmirskiej.





