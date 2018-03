Kraina lodu nad Bałtykiem. Bajkowo na Łotwie, w Polsce też działa się magia

Na południu silny wiatr i roztopy. IMGW ostrzega - 12-03-2018 Wysoka temperatura, którą możemy cieszyć się od kilku dni, niesie ze sobą też zagrożenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące roztopów i silnego wiatru dla regionów na południowych krańcach Polski. czytaj dalej

Na polskim wybrzeżu w poniedziałkowy poranek termometry pokazały od 4 stopni Celsjusza na Helu, przez 7 st. C w Kołobrzegu, do 9 st. C w Łebie i Ustce. Tymczasem na Łotwie nad morzem w miejscowości Lipawa odnotowano 2 st. C, a w Windawie był 1 st. C. Jeszcze zimniej było na przylądku Kolka. Tam słupki rtęci nie przekroczyły zera stopni.

Nad Bałtykiem w Polsce w drugiej połowie lutego i na początku marca panowała ujemna temperatura, a czasem - srogi mróz. Pomimo tego morze zamarzło tylko w strefie przybrzeżnej. Wynika to z faktu, że woda ma bardzo dużą pojemność cieplną, a zatem wolno się nagrzewa, ale i wolno ochładza. Obecnie temperatura Bałtyku w polskim rejonie wynosi około 8 st. C.

Zobacz lodowe "baletnice", które powstały w Ustce:

Wideo Baletnice, parasole, grzyby, czy domki na Malediwach?

Niezwykłe oblicze polskiego wybrzeża na swoich zdjęciach pokazuje także Michał Olech. Przesłał je na Kontakt 24. Te obrazy powstały w okolicach Trójmiasta podczas tej zimy, ale także w ubiegłym roku.

- Mieszkam w Gdańsku. Bardzo lubię zimę nad morzem, ale taką, kiedy jest mroźno. Wtedy morze potrafi stworzyć niezwykłe zjawiska - mówi w rozmowie z nami autor. Zaznacza też, że nie jest zawodowym fotografem. Robienie zdjęć traktuje jako hobby.

- Przestawiłem swój zegar biologiczny i poluję na wschody słońca - mówi, a na dowód pokazuje bajkowe zdjęcia, które zrobił tej zimy i ubiegłej.

Co z tym lodem?

Jak czytamy w najnowszym komunikacie lodowym Biura Prognoz Hydrologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w polskiej strefie brzegowej nadal możemy obserwować oblodzone morze.

Na Zalewie Wiślanym w Tolkmicku lód ma grubość 15-25 centymetrów. W Porcie Gdynia jest bardzo luźna kra o grubości 4 cm, w Ustce są już tylko pojedyncze kry dochodzące do 2 cm. Zwarta kra jest także na Zalewie Szczecińskim, ma grubość od 8 do 12 centymetrów.

Na wybrzeżu Łotwy kry jest jednak znacznie więcej. Droga morska z portu w Rydze do Mersrags jest zamknięta z powodu dryfującego lodu. Podobna sytuacja jest między Mersgras i przylądkiem Kolka. To właśnie w Mersgras powstały zdjęcia, które pokazują skuty lodem, niemal arktyczny, obraz Bałtyku. Zostały zrobione 9 marca, kiedy temperatura maksymalnie dochodziła do 1 st. C.