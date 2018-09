Owady mogą przenosić mikroplastik. "Jest obecny wszędzie, nie tylko w morzach" - 20-09-2018 Naukowcy biją na alarm. Wykazano, że coraz częściej obecny w środowisku mikroplastik może być przenoszony przez owady. Oznacza to ryzyko zanieczyszczania kolejnych środowisk. Plastik może trafiać również do organizmów innych zwierząt, które żywią się insektami. czytaj dalej

W mieście Aitoliko, położonym w zachodniej części Grecji, drzewa, krzewy i wszystko, co zielone pokryte zostało w poniedziałek gęstą warstwą pajęczyny. Ma ona co najmniej 300 metrów długości. Pajęcza sieć pokryła całą roślinność wybrzeża, w tym także palmy. Taką wyjątkową scenerię mieszkańcy zawdzięczają tysiącom pająków kwadratników.

Według lokalnych mieszkańców to ciekawe zjawisko związane jest z pojawieniem się chmary komarów w miasteczku. Tak duża ilość owadów mogła spowodować nagły wzrost liczebności pająków. Według ekspertów to zjawisko sezonowe.

Odpowiednie warunki

Maria Chatzaki, profesor biologii molekularnej i genetyki z Uniwersytety Democritus of Thrace w Grecji powiedziała, że wysoka temperatura, odpowiednia wilgotność powietrza i duża ilość jedzenia w postaci komarów to idealne warunki do tworzenia pajęczyny.

- Wygląda to tak, jakby pająki wykorzystały te warunki i zorganizowały sobie imprezę. Kojarzą się, rozmnażają i tworzą nowe pokolenia - powiedziała profesor. Dodała, że gatunek ten nie zagraża ludziom. Podkreśliła, że pajęczyna nie spowodują żadnych zniszczeń na tym obszarze.