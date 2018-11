Zatrzęsła się ziemia w Pacyficznym Pierścieniu Ognia - 16-11-2018 Trzęsienie ziemi nawiedziło archipelag Wysp Salomona na południowo-zachodnim Pacyfiku - poinformowała amerykańska Służba Geologiczna (USGS). czytaj dalej

Meteoryt utworzył krater

Naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze i Duńskiego Muzeum Historii Naturalnej odkryli krater uderzeniowy pod lodowcem Hiawatha w północno-zachodniej Grenlandii. Ich obserwacje zostały opublikowane w czasopiśmie "Science Advances".

Krater - większy od Paryża - utworzył się po tym, jak meteoryt uderzył w Ziemię. Dowody wskazują na to, że dotarł on siedem kilometrów w głąb skorupy ziemskiej. Zdaniem ekspertów meteoryt uderzył w Ziemię od 12 tysięcy do trzech milionów lat temu.

Uwagę przykuły wgłębienia

Krater po raz pierwszy zauważono w lipcu 2015 roku, kiedy badacze zaobserwowali niewykrytą wcześniej okrągłą depresję podczas przeglądania map Grenlandii. Potem za pomocą nowoczesnych pomiarów z wykorzystaniem penetrującego lód radaru badacze wykryli wgłębienia. Eksperci pobrali też próbki osadu z rzeki przepływającej przez lodowiec, by potwierdzić swoje przypuszczenia. W szczegółowej analizie osadu poszukiwali głównie śladów platyny, palladu, rodu czy złota, które wskazywałyby na obecność meteorytu. Już wcześniej niedaleko tego obszaru znaleziono 20-tonowy żelazny obiekt.

Więcej niż zbieg okoliczności

- Z chemicznego punktu widzenia nasze próbki i meteoryt żelazny są wysoce niejednorodne i prawdopodobnie reprezentują różne fragmenty powiązane grawitacją. Frakcjonowane żelazne meteoryty są rzadkie i znalezienie dwóch takich obiektów w bliskiej odległości może być czymś więcej niż tylko zbiegiem okoliczności - przekazał dr Iain McDonald z Uniwersytetu Cardiff w Wielkiej Brytanii.

Jeden z najmłodszych kraterów

- Krater jest wyjątkowo dobrze zachowany. To jest zaskakujące, ponieważ lód lodowcowy to niezwykle skuteczny środek erozyjny, który szybko usunąłby wszystkie ślady uderzenia - powiedział profesor Kurt Kjaer, główny autor badań. Naukowiec nie wyklucza, że krater powstał pod koniec ostatniej epoki lodowej, co czyniłoby go jednym z najmłodszych kraterów na świecie.