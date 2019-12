Krokodyl podejrzewany o zabicie ludzi schwytany. "Znaleźliśmy rozczłonowane ofiary"

Znalazł małego makaka. Bez pomocy zwierzę mogłoby nie przetrwać - 29-12-2019 Mieszkaniec prowincji Junnan zaopiekował się samotną małpką, którą znalazł w drodze do pracy. Małpka okazała się makakiem. Zwierzęta te są w Chinach pod ochroną. czytaj dalej

W poniedziałek w indonezyjskiej wiosce Lambiku w prowincji Sulawesi (Celebes) Południowo-Wschodnie udało się schwytać grasującego od wielu miesięcy krokodyla. Podejrzewa się, że właśnie to zwierzę w ubiegłym tygodniu zabiło dwóch mieszkańców wioski. Inna prawdopodobna ofiara gada została znaleziona w sierpniu 2018 roku.

- Tak, znaleźliśmy rozczłonowane ofiary i tak je pochowaliśmy - powiedział Debby Asri Nugroho, komendant policji w tym regionie.

Najbardziej niebezpieczne gady

Schwytane zwierzę to krokodyl różańcowy (Crocodylus porosus). To największy współcześnie żyjący gatunek gada i największy drapieżnik na lądzie i rzekach. Chociaż zabójca z Indonezji wydaje się ogromny (mierzył pięć metrów), dorosłe samce krokodyli mogą osiągać ponad sześć metrów.

Ten gatunek krokodyla może żyć w słonej wodzie, ale najczęściej spotykany jest w lasach, deltach rzek czy lagunach. Siedliska znajdują się od wschodniego wybrzeża Indii, przez większą część Azji Południowo-Wschodniej, aż do północnej Australii.

Nie żyje Fausta. "To był najstarszy nosorożec na świecie" - 29-12-2019 W Tanzanii zmarła Fausta, uznawana za najstarszego nosorożca na świecie. Przeżyła 57 lat, a ostatnie trzy spędziła pod specjalistyczną opieką w ośrodku weterynaryjnym. czytaj dalej

Zbadają sprawę

Krokodyle różańcowe to niebezpieczni hipermięsożecy. Są ostatecznymi konsumentami i polują z zasadzki. Potrafią zaatakować każde zwierzę, które wkroczy na ich terytorium. Ze względu na gabaryty i rozmieszczenie są bardzo groźne dla ludzi. W pobliżu wioski Lambiku żyje ich kilkanaście.

Skrępowany krokodyl został przekazany policji, a następnie trafił do Centrum Ochrony i Zasobów Naturalnych (BKSDA).

- Oddelegujemy zespół do zbadania miejsca i tego co się stało. Zamierzamy też złożyć raport do lokalnego Ministerstwa Środowiska i Leśnictwa. Sprawdzimy również warunki siedliskowe - zadeklarował szef BKSDA La Ode Kaida.