"Powódź stulecia" i żar, przez który płonie busz. Australia w pułapce pogody - 02-02-2019 Powodzie, rekordy gorąca, pożary. W Australii pogoda, którą kształtuje wyż znad Morza Tasmańskiego, jest niebezpieczna. czytaj dalej

W mieście pojawiły się krokodyle

W ciągu tygodnia w Townsville spadło ponad 1000 litrów wody na metr kwadratowy, co stanowi ponad 20 razy większą sumę opadów, niż wynosi średnia wieloletnia dla tego obszaru. - To niespotykane, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy - powiedziała premier stanu Queensland Annastacia Palaszczuk. Obecną sytuacje określa się jako powódź stulecia.

Władze apelują do mieszkańców Townsville, aby powstrzymali się przed kąpielami w wodach powodziowych, ponieważ na przedmieściach widziano krokodyle i węże.

Minister środowiska Queensland Leeanne Enoch przestrzegła, że wraz ze spadkiem poziomu wody gady mogą pojawiać się w niestandardowych dla nich miejscach, np. w obrębie tam, w których gromadzi się wodę na potrzeby rolnictwa czy w źródłach wody, znajdujących się częściowo na pustyniach, w Australii znanych jako waterhole.

- Krokodyle preferują spokojne wody i mogą poszukiwać cichego miejsca, aby zaczekać, aż woda powodziowa opadnie - powiedziała Enoch. Dodała, że również węże są dobrymi pływakami i "one również mogą się pojawiać nieoczekiwanie".

3,5-metrowy krokodyl widziany był również na ulicach miasta Ingham, około 100 kilometrów na północ od Townsville - doniosło 7 News Australia.



Townsville floods 2019. #bigwet pic.twitter.com/kve5FzAyir — Phil Staley (@Phil_Staley) 3 lutego 2019









Straty rzędu setek milionów dolarów

Wypoczywali na plaży, nagle pojawił się kajman. "To było straszne" - 16-01-2019 Plażowicze wypoczywający nad morzem na północy Kolumbii wpadli w popłoch, gdy między nimi pojawił się kajman. czytaj dalej

Służby ratunkowe i armia otrzymały ponad tysiąc wezwań o pomoc. Potrzebujących przetransportowano na wyżej położone obszary za pomocą śmigłowców i łodzi. Do wtorku z Townsville ewakuowano ponad 1100 osób. Około 550 domów i firm zostało zalanych.

Lokalne media donoszą, że sklepowe półki w mieście świecą pustkami. Dostawy żywności są utrudnione ze względu na zamknięcie lotniska i zniszczenia wielu głównych dróg. Niektóre firmy próbują dostarczać do sklepów produkty za pomocą barek i ciężarówek.

Palaszczuk szacuje, że straty materialne mogą sięgać setek milionów dolarów.

Do Townsville przyjechał premier Australii Scott Morrison. Odwiedził zalane osiedla. - Wchodzisz do środka i widzisz te wszystkie zniszczenia - powiedział. - To nie tylko zniszczenie własności, to szok - dodał.

"To było jak tsunami"

Ludzie w szpitalach, pożary, ginące zwierzęta. Australia zmaga się z falą upałów - 19-01-2019 Ekstremalna fala upałów od tygodnia męczy Australię. Szesnaście osób trafiło do szpitali z powodu wysokiej temperatury. czytaj dalej

We wtorek wody powodziowe w rejonie Townsville zaczęły opadać, jednak ulewy w nocy z poniedziałku na wtorek spowodowały liczne powodzie błyskawiczne na obszarach położonych na północ od miasta. W Balgal Beach podczas jednej nocy spadło około 200 litrów deszczu na metr kwadratowy.

- To było jak tsunami - powiedziała Darren Haggarty, policjantka, która ruszyła na pomoc jednej z mieszkanek.

- To jest teraz trudny czas, zwłaszcza w Townsville, gdzie jesteśmy w gotowości do szybkiego reagowania. Niebezpiecznie jest wchodzić do tych domów i do wód powodziowych - ostrzegł Bob Gee, koordynator ds. katastrof stanu Queensland.



Drone vision of the Burdekin River in flood over Macrossan Bridge, west of #Townsville—taken by Charters Towers Regional Council. There are numerous warnings in effect around the region: Stay up to date https://t.co/CQJkcaE1rm. @QldFES #TownsvilleFloods #BigWet #QldFloods pic.twitter.com/O8SCmOuTcr — Bureau of Meteorology, Queensland (@BOM_Qld) 4 lutego 2019





Opady nie ustaną

Synoptycy nie mają dobrych wieści. Grave Legge, ekspert służb pogodowych Queensland Bureau of Meteorology, przekazał, że nic nie wskazuje na to, żeby opady deszczu miały ustać w Queensland. Na najbliższe dni prognozuje się również silny wiatr.

Obecne opady związane są z porą monsunową, jednak eksperci podkreślają, że aż taka ich obfitość nie jest normalna.

W styczniu Australia zmagała się z ekstremalnymi upałami. Miesiąc okazał się najgorętszym w historii pomiarów. W mieście Adelaide na południu kraju termometry wskazały 47,7 stopnia Celsjusza. Z powodu gorąca dochodziło do masowych śmierci koni, ryb i nietoperzy.

Anomalie temperatury w porównaniu do okresu 2000-2012