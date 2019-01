Książę William dziennikarzem. "Jeśli zniszczymy świat przyrody, w końcu zniszczymy nas samych"

Zegar klimatyczny może się cofnąć o 50 milionów lat. "Zmierzamy do bardzo dramatycznych zmian" - 18-12-2018

Niespełna dwa wieki wystarczyły ludzkości, by odwrócić trwający 50 milionów lat trend ochładzania się klimatu. W takim tempie emisji gazów cieplarnianych, z jakim mamy do czynienia obecnie, do 2150 roku klimat może przypominać ten panujący w eocenie. Wtedy temperatura była o 13 stopni Celsjusza wyższa niż obecnie, a Arktykę porastały lasy bagienne. czytaj dalej