W latach 2021-2030 roku w ramach Earthshot Prize co roku wyłonionych zostanie pięciu zwycięzców. Otrzymają nagrodę pieniężną za rozwiązania, które pomogą w walce z katastrofą klimatyczną. Nagrodzone zostaną osoby indywidualne bądź organizacje pozarządowe.

- Ziemia znajduje się w punkcie krytycznym i stoimy przed poważnym wyborem: albo kontynuujemy naszą działalność i nieodwracalnie niszczymy planetę, albo pamiętamy o naszej wyjątkowej mocy jako istot ludzkich i o naszej zdolności do przewodzenia, innowacji i rozwiązywania problemów - powiedział w oświadczeniu książę William.

Nagroda za pomoc Ziemi

Inicjatywa Earthshot Prize została przedstawiona w wideo zamieszczonym na profilu instagramowym Pałacu Kensington. Narratorem w nim jest David Attenborough. Ten słynny na całym świecie biolog i popularyzator wiedzy przyrodniczej powiedział, że "nagroda trafi do wizjonerów, którzy w ciągu kolejnej dekady odpowiedzą na największe wyzwania, jakie kiedykolwiek nas spotkały".

Earthshot Prize zostanie oficjalnie rozpoczęta pod koniec tego roku. Ogłoszona zostanie seria wyzwań mających na celu odnalezienie co najmniej 50 rozwiązań "największych problemów świata, takich jak zmiany klimatu i zanieczyszczenie powietrza".

- Pamiętajmy o inspirujących cywilizacjach, które zbudowaliśmy, o ratującej życie technologii, którą stworzyliśmy, o tym, że umieściliśmy człowieka na Księżycu - przypominał książę William. - Ludzie mogą osiągnąć wielkie rzeczy. Następne 10 lat to jedna z naszych największych prób - dekada działań, które naprawią Ziemię - dodał.

Nie podano na razie szczegółowych informacji dotyczących wysokości nagród ani sposobu ich finansowania. Projekt wspierany jest przez globalną koalicję filantropów i organizacji.

Nazwa nagrody pochodzi od programu "Moonshot", ogłoszonego przez prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego w latach 60. XX wieku. To wtedy rozpoczęła się era podboju kosmosu, a to osiągnięcie do dzisiaj uznawane jest za jedno z najambitniejszych w historii ludzkości.



Who is ready to lead as we make the 2020s a decade of action to repair our planet? Introducing the @EarthshotPrize 🌍 the most prestigious environment prize in history. Led by Prince William and a global alliance, the Earthshot Prize will inspire the the planet's greatest problem solvers to solve Earth's greatest problems: the emergencies facing our natural world.