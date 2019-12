Lawina śnieżna w Niżnych Tatrach. Nie żyje narciarz

Burza świętej Łucji szaleje we Włoszech - 13-12-2019 Gwałtowna pogoda zaatakowała Włochy. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed zjawiskami takimi jak silne porywy wiatru, intensywny deszcz czy śnieg. Z powodu burzy świętej Łucji, jak nazwano falę niepogody, w niektórych regionach zamknięto szkoły, parki i cmentarze. czytaj dalej

Zareagowały służby

Jak poinformowała w sobotę Horska Zachranna Slużba (HZS), do tragedii doszło w ośrodku narciarskim Jasna, gdzie zeszła lawina śnieżna. Jeden z narciarzy dostał się pod zwały śniegu. Drugi, ranny w nogę, znajdował się na powierzchni lawiny, ale nie był w stanie pomóc koledze. To on zawiadomił o zdarzeniu HZS.

Ratownicy zjechali do żlebu pod Chopokiem na nartach i tam pies lawinowy podjął ślad, oznaczając miejsce, gdzie został zasypany narciarz. Wydobyto go na powierzchnię, ale nie zdołano uratować. Drugi narciarz został wyciągnięty ze żlebu na poziom nartostrady i zwieziony niżej, gdzie HZS przekazała go załodze pogotowia ratunkowego.



Chociaż na miejsce tragedii wzywany był śmigłowiec ratunkowy, nie mógł uczestniczyć w akcji z uwagi na silny wiatr w regionie, w którym HZS już wcześniej ogłosiła drugi stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej skali międzynarodowej. HZS przypomniała też, że w czasie zimowym lawiny są największym zagrożeniem dla turystów w górach.