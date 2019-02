Mieszkańcy wielu regionów Europy walczą ze skutkami gwałtownej zimy. Największe zagrożenie stwarzają lawiny - we Włoszech zginęła jedna osoba. Gwałtowna pogoda spowodowała też wiele utrudnień na drogach oraz przerwy w dostawie prądu w Czechach i Francji.

Rośnie zagrożenie lawinowe

Zima doskwiera mieszkańcom zachodniej i południowej Europy. Północ Włoch zmagała się w niedzielę ze skutkami śnieżyc i lawin. W Dolinie Aosty zginął narciarz, przysypany przez lawinę. Po sobotnim paraliżu komunikacyjnym poprawiła się sytuacja na drogach w rejonie przełęczy Brenner.

Po intensywnych opadach śniegu znacznie wzrosło zagrożenie lawinowe w kilku regionach, między innymi w Dolinie Aosty i Friuli-Wenecji Julijskiej. W rejonie prowincji Sondrio w Lombardii zamknięto odcinek drogi krajowej, na którą zeszły dwie lawiny. Nikt nie odniósł obrażeń. W Trydencie lawina runęła na drogę w okolicach przełęczy Sella, blokując grupę rosyjskich turystów w samochodzie. Pomocy udzieliło im pogotowie górskie.

Poprawia się sytuacja w Górnej Adydze, gdzie w niedzielę po południu otwarty został ostatni odcinek drogi w kierunku przełęczy Brenner. Zamknięty był od soboty z powodu intensywnych śnieżyc. Na wielu tamtejszych drogach panuje duży ruch i tworzą się korki, ale po wielogodzinnym paraliżu sytuacja jest opanowana.

Groźnie też we Francji

Atak gwałtownej pogody dał się też we znaki mieszkańcom Francji. Silne opady śniegu poważnie zakłóciły w nocy z soboty na niedzielę ruch drogowy, kolejowy i lotniczy w departamencie Isere na wschodzie kraju.W Isere, podobnie jak w czterech innych departamentach regionu Owernia-Rodan-Alpy w środkowo-wschodniej Francji, do południa w niedzielę obowiązywał pomarańczowy alert, ogłoszony w związku z obfitymi opadami śniegu i gołoledzią.

Autostrada A48, łącząca Lyon z Grenoble, została zamknięta na odcinku około 50 kilometrów między węzłami Coiranne i Voreppe, a na przełęczy Rossatiere spadło 50 centymetrów śniegu, co spowodowało zablokowanie około stu pojazdów. Samochody były stopniowo usuwane między północą a godziną 2 nad ranem - podała agencja AFP. Gminy Rives, Bathie, Virieu i La Frette udostępniły cztery sale dla zdrożonych ciężkimi warunkami pogodowymi podróżnych.

Bez prądu

Ruch kolejowy między Lyonem a Grenoble został wstrzymany z powodu przerwania trakcji, pociągi przekierowywano na inne trasy. Ponadto z lotniska w Grenoble nie mógł wystartować samolot - 140 pasażerów zostało zakwaterowanych na terenie terminala.

Z kolei w wyniku zerwania kabli elektrycznych ponad 1000 gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu w niedzielę rano w departamencie Isere.

Gwałtowna aura dotarła też do Czech

Silne opady śniegu zakłócały w niedzielę ruch na drogach i na kolei w środkowej, południowej i zachodniej części Czech. Kilka samolotów przekierowano z Pragi do Brna i Wiednia.Poważne zakłócenia w komunikacji odnotowano w Pradze i na przedmieściach stolicy. Autobusy miały opóźnienia, kilkanaście połączeń odwołano.

- O 4:55 na ulicach były wszystkie pługi i piaskarki, którymi dysponuje stolica - powiedziała w niedzielę agencji CTK rzeczniczka Zarządu Dróg (TSK) Barbora Liszkova. - Po swoich trasach jeżdżą tam i z powrotem, bo wiatr i wciąż trwające opady śniegu powodują, że ulice po krótkiej chwili pokryte są śniegiem – mówiła.

Kolizje na drogach

Policja informowała o kilku mniejszych wypadkach drogowych, w których nie było poszkodowanych. Do południa zablokowana była autostrada D8 łącząca Uście nad Łabą z Pragą. Drogi blokowały także drzewa, które połamał ciężki mokry śnieg. Do południa strażacy zlikwidowali 14 takich przeszkód.

Na praskim lotnisku im. Vaclava Havla niektóre samoloty miały spóźnienia rzędu kilkudziesięciu minut – napisał na Twitterze rzecznik portu lotniczego Roman Pacvoń. Samoloty z Madrytu i Amsterdamu skierowano do Brna, a ze Stambułu, Londynu i Tel Awiwu - do Wiednia. Samolot z Frankfurtu do Pragi musiał zawrócić.

Największa czeska firma energetyczna CEZ informowała o 20 tysiącach gospodarstw domowych pozbawionych prądu. Rzeczniczka firmy E.ON, odpowiadającej za dostawy energii m.in. na południu kraju, przekazała informacje o 13 tysięcy odbiorców pozbawionych prądu.

Najwięcej świeżego śniegu jest na zachodzie kraju, w paśmie górskim Szumawa. Ostrzeżenia meteorologów związane z opadami obowiązują do północy. Śnieżyce przesuwają się na wschód kraju.